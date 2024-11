Liderii PNL au avut nevoie de mai puțin de 24 de ore ca să-l uite pe Nicolae Ciucă și eșecul lui. Un eșec nu doar al unei persoane, ci al unei întregi echipe, în frunte cu secretarul general Lucian Bode. Cu un pas în Parlamentul României, fiind pe lista pentru Senat, Ilie Bolojan era așteptat de mai bine de o lună să vină la cârma partidului.

Validarea sa ca președinte interimar a trecut fără a fi vreo emoție. Echipa aleasă pentru a salva cât se mai poate din rezultatele PNL la parlamentare, care vor avea loc duminică, a ținut de opțiunea șefului CJ Oradea. În condițiile în care liberalii mai au un singur test foarte important, adică parlamentarele, PNL mizează pe o garnitură de aleși cu performanță.

Cine face parte din echipa lui Bolojan

Un prim-vicepreședinte este Emil Boc, imagine a administratorului de oraș mare, aflat de 20 de ani la conducerea municipiului Cluj Napoca. Boc este și președintele Asociației Municipiilor din România. Și criteriul geografic contează, fiind un primar din Transilvania.

Al doilea prim-vicepreședinte e Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, care la locale a luat un rezultat foarte bun. Ciucu este exponentul primarului cu poziționări pragmatice, de multe ori PSD (fără excese) și un politician capabil să poarte negocieri punctuale cu USR, din al cărui bazin electoral a și luat voturi.

Cel de-al treilea prim-vicepreședinte este Valeriu Iftime, șef al CJ Botoșani, proaspăt în politică, dar foarte cunoscut în mediul de afaceri. Iftime reprezintă regiunea Moldovei, în condițiile decăderii lui Flutur. Cel de-al patrulea prim-vicepreședinte, Dan Motreanu, a făcut parte și din echipa Ciucă, dar a fost păstrat pentru că organizația sa a fost singura care a reușit să-l scoată pe candidatul liberal pe primul loc.

A șasea persoană din conducerea restrânsă, adică secretarul general interimar, a fost validat Adrian Veștea, șef al CJ Brașov (de trei ori ales în funcție) și fost ministru al Dezvoltării. Practic, PNL a mizat pe linie cu mesaj clar în primul rând către armata de partid, demobilizată la prezidențiale și care e pusă să pună în joc toate resursele ca la parlamentare să scoată un scor onorabil.

Mai mult, „noul PNL” nu a stat pe gânduri și s-a poziționat clar pro-Lasconi pentru turul doi, fără a avea pretenți. În spatele ușilor închise este însă știut faptul că liberalii râvnesc la funcția de premier, pentru Bolojan, un demers care personal e agreat și de Lasconi, cea care a ridicat prima data problema, în luna august.

Pe de altă parte, un punct slab al noii conduceri PNL, la fel cum era și anterioara, este lipsa unei liberale care să fi făcut performanță la nivel local. Însă și numărul doamnelor în funcții importante e mic, cea mai cunoscută persoană fiind Daniela Cîmpean, șefa CJ Sibiu.

Miza avansării lui Victor Negrescu

Mișcări de trupe au făcut și social-democrații. PSD a înregistrat cel mai mare eșec din istoria postdecembristă, după ce pentru prima dată a ratat turul al doilea al prezidențialelor, cu toate că tradițional intrau în finala prezidențială de pe primul loc (o excepție fiind Viorica Dăncilă în 2019).

Cu toate că inițial în cercurile social-democrate se vorbea de o conducere interimară colectivă Sorin Grindeanu – Mihai Tudose, Consiliul Național al PSD a mers pe mâna lui Victor Negrescu, europarlamentar și consilier onorific al lui Marcel Ciolacu la Guvern.

Alegerea lui Negrescu nu e întâmplătoare. Președintele interimar vine din noul val de lideri, are relații externe, este raportor al bugetului UE din partea Parlamentului European pentru anul 2025, plus are o viziune despre social-democrație, reformarea prudentă a formațiunii, fiind moderat în discurs, capabil de a negocia și cu alte forțe interne sau la nivel european.

PSD nu a venit încă cu o poziționare pentru turul al doilea, fiind așteptate rezultatele de duminică, unde social-democrații încearcă să-și mobilizeze oamenii pentru a-i scoate cu un rezultat decent, care să le permită fie să aibă pretenții la o viitoare guvernare, fie să poată să facă o opoziție puternică în următorii ani.

Social-democrații evită să aducă în discuție tema prezidențialelor, fiind mutată atenția exclusiv spre parlamentare, potrivit punctajelor de partid. Explicația lor este că Parlamentul este cel care decide Guvernul și influențează politicile statului.

Pe de altă parte, neintrarea în turul 2 favorizează mai mult USR și unele formațiuni suveraniste, cu discurs extremist, care încearcă să se lipească de Călin Georgescu.

