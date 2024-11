Ieri, 25 noiembrie, au apărut Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu la ziua băiatului lor cel mare. Gabriel a împlinit 10 ani și, după ce a încheiat orele la școală, a mers la un loc de joacă unde a sărbătorit alături de prieteni și de părinții lui, care s-au întrecut în urări pe rețelele de socializare pentru el.

Deși sunt divorțați, Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu au sărbătorit împreună ziua de naștere a fiului lor cel mare. „A fost foarte ok, doar că a fost o zi pe super fugă, cu școală, cu antrenamente, hai acasă, apoi am plecat la locul de joacă. A fost foarte frumos, a fost încântat,au fost prietenii lui cei mai buni, cei 10 prieteni aleși de el pentru petrecerea de ieri, mami, tati și cei dragi”, a declarat Claudia Pătrășcanu, la Știrile Antena Stars, conform Spynews.

Ce relație are acum Claudia Pătrășcanu cu Gabi Bădălău

În același interviu, Claudia Pătrășcanu a dezvăluit că se înțelege bine acum cu Gabi Bădălău, după divorț și toate conflictele pe care le-au avut. „Este normal, bucuria din ochii copiilor o vezi și o simți în momentul în care sunt ambii părinți. Nu contează că ei s-au despărțit sau nu, important e ca părinții să fie și mai ales în aceste momente.

Bucuria din ochii lor am simțit-o și eu ieri și m-am bucurat foarte tare că Gabi a venit. Este ok, este liniștită (n.r. relația cu Gabi Bădălău), pentru cei mici. Poate am început să conștientizăm și noi mai multe lucruri, să ne maturizăm mai mult, să fim mai înțelepți, zic și eu”.

Totodată, vedeta i-a lansat o invitație de Crăciun fostului ei soț. Rămâne de văzut dacă acesta va accepta. „De Crăciun anul acesta copiii sunt la mine (…) Gabi este primit și oricând dorește el, știe că ușa casei mele este deschisă pentru copiii noștri. Dacă vrea o porție de sarmale, este așteptat”, a mai declarat Claudia Pătrășcanu la Antena Stars.

