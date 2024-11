Ultima zi a sa a fost „înconjurată de muzică și iubire”

Fan de-o viață al echipei de fotbal Liverpool, a devenit cel mai bătrân bărbat în viață, din lume, în aprilie 2024, după ce Juan Vicente Pérez Mora a murit la vârsta de 114 ani.

Familia sa a spus că ultima zi a lui John Alfred Tinniswood a fost „înconjurată de muzică și iubire”. S-a născut pe 26 august 1912, același an în care Titanicul s-a scufundat.

Familia sa a spus că el „a avut multe calități remarcabile”

Acesta a fost recunoscut de Guinness Book of Records drept cel mai bătrân bărbat din lume în aprilie 2024. Într-o declarație, familia sa a spus că el „a avut multe calități remarcabile”.

„Era inteligent, hotărât, curajos, calm în orice criză, talentat la matematică și un excelent povestitor.”

Ei au adăugat că aceste calități i-au fost de folos în timpul serviciului militar în Royal Army Pay Corps în al Doilea Război Mondial, unde, pe lângă contabilitate și audit, munca sa implica sarcini logistice, precum localizarea soldaților izolați și organizarea aprovizionării cu alimente.

Și-a cunoscut soția, Blodwen, la un dans în Liverpool, și s-au căsătorit în 1942.

Susan s-a născut în 1943, iar cuplul a petrecut 44 de ani împreună înainte ca doamna Tinniswood să moară în 1986.

După al Doilea Război Mondial, el a lucrat pentru Royal Mail și, mai târziu, contabil pentru Shell și BP, înainte de a se pensiona în 1972.

Cel mai bătrân bărbat înregistrat vreodată a fost Jiroemon Kimura, din Japonia, care a trăit până la vârsta de 116 ani și 54 de zile. El a murit în 2013.

