Motivul pentru care Omid Ghannadi nu mai este arhitectul de la „Visuri la cheie”. „Recunosc că sunt un pic iritat”

„Recunosc că sunt un pic iritat când aud că acest proiect, „Visuri la cheie”, este doar o platformă care facilitează facerea de bine pentru oamenii nevoiași. Sigur, 13 familii nevoiașe rămân la finanul fiecărui sezon cu un cămin frumos și asta esxte minunat.

Am mai tot spus-o: vorbim totuși despre o emisiune, o producție tv, unde fiecare dintre noi are de câștigat câte ceva. Niciunul nu am făcut acest proiect pe bază de voluntariat, deci nu pot spune că fac loc colegilor să poate face un bine, un bine poți face în fiecare zi, nu ai nevoie de această emisiune pentru a contribui la îmbunătățirea societății.

Ca să răspun totuși la întrebare, am avut patru sezoane minunate, din care am învățat enorm și am simțit că drumul meu în acest proiect se termină.

Într-adevăr era foarte greu cu gestiunea timpului, îmi doresc să îmi văd mai mult familia și simțeam că am dat tot ce era de dat în această emisiune. Plus, eram sigur că „Visuri la cheie” va avea succes în continuare, indiferent dacă sunt sau nu sunt și eu în echipă”, a declarat Omid pentru evzmonden.

