Fostul coleg al lui Smiley pregătește noi show-uri și apariții media: „Urmează lucruri mari și frumoase”

Revenit în atenția publicului datorită acestui eveniment, artistul a stat de vorbă cu Libertatea despre cultura dansului urban din România, dezvăluind ce îi lipsește comunității.

„Cred că lipsește mai mult suflet. Din punct de vedere administrativ lipsesc resurse consistente pe termen lung: spații bine dotate, finanțări stabile, programe de susținere și mai multă recunoaștere pentru faptul că dansul urban este artă, sport și cultură, nu doar un hobby. Mi-aș dori să văd mai mulți mentori adevărați, educație de business pentru dansatori, parteneriate cu alte industrii și vizibilitate media mai mare. Potențial există mult, iar dansatorii talentați nu lipsesc deloc”, a spus Piticu’.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Întrebat ce îl motivează să continue să danseze și să investească în această pasiune, care între timp i-a devenit meserie, dar și ce planuri are, Ionuț Dumitru a spus că este pregătit pentru noi show-uri și apariții media.

„Mă motivează pasiunea pură. Dansul este parte din identitatea mea și îmi oferă energie, creativitate și emoție. Mă inspiră să văd cum pot influența și ajuta noile generații, cum pot crea oportunități și cum pot lăsa ceva în urmă. Comunitatea dansului este pentru mine un loc în care mă simt acasă. Simt și o responsabilitate: dacă am avut șansa să cresc și să ajung în față, trebuie să dau înapoi. În plus, provocarea de a rămâne relevant și de a evolua odată cu industria mă motivează constant.

Plănuiesc extinderea școlii de dans prin noi cursuri, noi locații, formatori și workshopuri, organizarea unor evenimente mari și competiții, inclusiv prin colaborări internaționale în cadrul World of Dance, dar și proiecte educaționale pentru copii și adolescenți care să aducă dansul urban mai aproape de comunități. Lucrez și la organizarea celui mai mare Dance Camp din Europa, High Dance Camp, iar pe lângă acestea iau în considerare noi show-uri și apariții media. Pot spune doar că urmează lucruri mari și frumoase”, a încheiat Piticu’ dialogul cu Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE