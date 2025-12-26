„Lasă în urmă o prodigioasă creaţie dramaturgică şi cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucaţi autori dramatici, pe scenele unor teatre din Bucureşti şi din ţară. (…) Prin dispariţia lui Radu F. Alexandru, cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie”, a transmis TNB, vineri, pe pagina de Facebook.

Radu F. Alexandru, cunoscut pentru contribuțiile sale semnificative la dramaturgia românească, a fost și senator în trei legislaturi ale Parlamentului României, din partea PNL.

„A fost senator în trei legislaturi ale Parlamentului României, desfăşurând o activitate politică de o rară probitate morală. A avut o remarcabilă activitate publicistică ca realizator de emisiuni de radio şi televiziune”, se precizează în anunţul oficial.

În 2016, a avut premiera comedia sa satirică „Luminiţa de la capătul tunelului”. Ulterior, a revenit cu piesa excepţională „Gertrude”, pusă în scenă de regizorul Silviu Purcărete la Teatrul Naţional din Bucureşti.

Conform aprecierilor, „montarea de la Teatrul Naţional din Bucureşti a regizorului de clasă şi de recunoaştere mondială Silviu Purcărete după textul celui mai mare dramaturg român contemporan al teatrului de idei, Radu F. Alexandru, e regina stagiunii româneşti 2023-2024”.

Născut la 12 iulie 1943, la București, Radu F. Alexandru (Feldman Radu Alexandru) a studiat matematica, filozofia și regia de teatru, completate, mai târziu, cu titlul de doctor în cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică.

Înmormântarea lui Radu F. Alexandru va avea loc luni, 29 decembrie, la ora 12:00, la Cimitirul evreiesc din Şoseaua Giurgiului nr. 2.

