Ce semnificație are numele de Ștefan

Numele Ștefan are o origine foarte veche și o semnificație puternică, fiind unul dintre cele mai răspândite nume din cultura creștină. Ștefan provine din limba greacă, din cuvântul ”Stephanos”, care înseamnă ”coroană”, ”cununa victoriei” sau ”încununat”. În Grecia antică, Stephanos era numele oferit învingătorilor în competiții, poeților sau eroilor, simbol al onoarei, gloriei și recunoașterii.

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Ștefan

Pe data de 27 decembrie, în cea de-a treia zi de Crăciun, îi serbăm pe toți cei care poartă numele de Ștefan, iar în România sunt sute de mii de români care poartă acest nume sau derivatele lui. Printre cele mai populare nume sunt:

  • Ștefan;
  • Ștefania;
  • Ștefana;
  • Ștefănuț;
  • Ștefănică;
  • Stefanela;
  • Stefanos;
  • Stefanida;
  • Stefania;
  • Stefanel;
  • Fănica;
  • Fane;
  • Fănel;
  • Fana;
  • Fănuța.

Mesaje frumoase de Sfântul Ștefan

Ziua de Sfântul Ștefan 2025 este una în care le putem trimite gândurile noastre bune, urări, mesaje și felicitări celor dragi care își serbează onomastica.

La mulți ani de Sfântul Ștefan!
La mulți ani de Sfântul Ștefan!
  • De Sfântul Ștefan îți doresc o zi liniștită, plină de lumină, cu oameni frumoși alături și cu gânduri care să-ți aducă pace și bucurie în suflet. La mulți ani!
  • La mulți ani cu sănătate, echilibru și împliniri! Fie ca această zi specială să-ți aducă zâmbete sincere, clipe de bunătate și speranța că tot ce îți dorești este posibil.
  • Sfântul Ștefan să-ți fie protector și călăuză, să te ajute să treci cu încredere peste orice provocare și să-ți dăruiască puterea de a merge mereu înainte cu inima deschisă. La mulți ani!
  • Astăzi, de ziua numelui tău, îți trimit un gând bun și toată aprecierea mea. Să ai parte de oameni sinceri, momente de fericire și vise care prind contur.
  • Fie ca liniștea să-ți cuprindă sufletul, bucuria să-ți fie oaspete zilnic, iar fiecare pas pe care îl faci să te ducă mai aproape de ceea ce te face fericit.
  • La mulți ani, Ștefan! Îți doresc să-ți păstrezi curajul, bunătatea și încrederea în tine, indiferent de drumurile pe care viața ți le așază în față.
  • De Sfântul Ștefan, să primești nu doar urări, ci și clipe care să-ți rămână în inimă, amintiri frumoase și sentimentul că ești apreciat exact așa cum ești.
  • Îți doresc o zi a numelui plină de armonie, cu gânduri senine și cu recunoștință pentru tot ce ai și pentru tot ce urmează să vină în viața ta.
  • Sfântul care îți poartă numele să te ocrotească în fiecare zi, să-ți aducă pace în suflet și înțelepciune în alegeri, iar norocul să-ți fie mereu aproape.
  • La mulți ani, Ștefania! Să ai parte de iubire sinceră, reușite care să te împlinească și oameni care să-ți fie alături la bine și la greu.
  • Fie ca această zi specială să-ți aducă motive noi de bucurie, speranțe proaspete și încrederea că lucrurile frumoase se construiesc pas cu pas.
  • De Sfântul Ștefan îți doresc o viață trăită cu sens, cu vise mari și cu puterea de a nu renunța atunci când lucrurile devin dificile.
  • Să primești astăzi urări din suflet și să simți că ești prețuit. Fie ca fiecare zi care urmează să-ți aducă un motiv în plus să zâmbești.
  • Sfântul Ștefan să-ți fie sprijin și lumină, să te ajute să-ți urmezi drumul cu încredere și să-ți păstrezi mereu speranța vie.
  • De ziua numelui tău, îți doresc să fii înconjurat de oameni care te înțeleg, te respectă și te apreciază pentru tot ceea ce ești.
  • La mulți ani, Ștefan! Să ai curaj în decizii, echilibru în gânduri și bucurie în fiecare reușită, oricât de mică ar părea.
  • Fie ca această sărbătoare să-ți aducă liniște în suflet și claritate în gânduri, iar zilele care urmează să fie pline de împliniri.
  • De Sfântul Ștefan, îți trimit cele mai bune gânduri și îți doresc ca viața să-ți ofere exact acele lucruri de care ai nevoie pentru a fi fericit/ă
  • Să ai parte de un an plin de realizări, de momente care să-ți confirme valoarea și de oameni care să-ți fie aproape necondiționat.
  • La mulți ani, Ștefania! Să-ți păstrezi sensibilitatea, puterea și optimismul, iar fiecare zi să-ți aducă ceva frumos și plin de sens.
  • Fie ca Sfântul care te ocrotește să-ți ofere răbdare, sănătate și inspirație pentru toate planurile tale viitoare.
  • De ziua ta onomastică, îți doresc să te bucuri de prezent, să înveți din trecut și să privești cu încredere spre viitor.
  • Să fie această zi un prilej de recunoștință pentru tot ce ai realizat și un nou început pentru tot ce îți dorești să construiești.
  • De Sfântul Ștefan, să ai parte de liniște sufletească, de gânduri bune și de puterea de a transforma orice obstacol într-o lecție.
  • La mulți ani, Ștefan! Să-ți fie viața echilibrată, plină de sens și presărată cu momente care să-ți aducă adevărata fericire.
  • De Sfântul Ștefan, îți doresc ca fiecare zi să fie un pas înainte, fiecare vis să prindă contur și fiecare bucurie să fie trăită din plin.

Mesaje de Sfântul Ștefan 2025 pentru părinți

  • De Sfântul Ștefan îți doresc multă sănătate, liniște și puterea de a te bucura de fiecare zi. Să simți mereu recunoștința celor din jur și iubirea familiei, care îți este alături necondiționat. La mulți ani mama/tata!
  • La mulți ani cu pace în suflet și echilibru în gânduri mama/tata! Fie ca Sfântul al cărui nume îl porți să te ocrotească și să-ți ofere ani frumoși, trăiți în tihnă și armonie.
  • De ziua numelui tău, îți doresc să ai parte de sănătate, răbdare și momente liniștite, în care să simți că tot ceea ce ai oferit se întoarce sub formă de bucurie. La mulți ani tata/mama!
  • Sfântul Ștefan să-ți fie sprijin și călăuză, să te ajute să treci cu încredere peste orice grijă și să-ți aducă pace în inimă.
  • Îți doresc ca această sărbătoare să-ți aducă tihnă, putere și speranță, iar fiecare zi care urmează să fie mai bună și mai senină. La mulți ani tata/mama!
  • La mulți ani cu lumină în suflet! Să simți în fiecare zi aprecierea și iubirea celor pentru care ai fost mereu un sprijin.
  • Sfântul care te ocrotește să-ți aducă răbdare, înțelepciune și liniștea pe care o meriți după atâtea griji și eforturi.
  • La mulți ani! Să te bucuri de fiecare etapă a vieții, cu încredere, cu speranță și cu inima deschisă către tot ce este frumos.
  • Sfântul Ștefan să-ți ocrotească pașii, să-ți întărească sufletul și să-ți aducă seninătate în toate gândurile.
  • La mulți ani cu sănătate și pace! Îți doresc să te bucuri de roadele muncii tale și de iubirea sinceră a familiei.
  • De ziua ta onomastică, îți doresc ani frumoși, trăiți cu demnitate, liniște și recunoștință pentru tot ceea ce ai.

Mesaje de Sfântul Ștefan 2025 pentru copii

  • La mulți ani! Să ai parte de zile vesele, vise îndrăznețe și oameni care să te susțină la fiecare pas pe care îl faci.
  • Sfântul Ștefan să te ocrotească mereu, să-ți aducă curaj, bucurie și încredere în tine, indiferent de drumul pe care îl alegi.
  • De ziua numelui tău, îți doresc să rămâi curios, sincer și plin de energie, iar fiecare zi să fie o nouă aventură frumoasă.
  • La mulți ani, Ștefan! Să crești mare, bun și curajos, cu inima deschisă și cu dorința de a face bine în jurul tău.
  • De Sfântul Ștefan, îți doresc să ai parte de prieteni adevărați, de jocuri frumoase și de amintiri care să-ți lumineze copilăria.
  • Să fii mereu protejat, iubit și încurajat să-ți urmezi visele, chiar și atunci când par greu de atins.
  • La mulți ani cu bucurie! Să înveți lucruri noi în fiecare zi, să te bucuri de reușite și să nu renunți atunci când întâmpini dificultăți.
  • Sfântul al cărui nume îl porți să-ți fie prieten și protector, să-ți aducă liniște și încredere în tot ceea ce faci. La mulți ani, Ștefania!
  • La mulți ani, Ștefania! Să crești fericită, curajoasă și încrezătoare, cu vise mari și cu dorința de a-ți urma drumul.
  • De Sfântul Ștefan, să ai parte de zile pline de culoare, de surprize frumoase și de oameni care să te învețe ce înseamnă bunătatea.
  • Să-ți păstrezi mereu zâmbetul, imaginația și bucuria de a descoperi lumea, pas cu pas, cu încredere.
  • Sfântul Ștefan să te ocrotească la fiecare pas, să-ți lumineze drumul și să-ți umple copilăria de momente fericite.
Mesaje de Sfântul Ștefan
Mesaje de Sfântul Ștefan

Urări și felicitări de Sfântul Ștefan

  • Cei dragi să te înconjoare cu căldura sufletelor lor într-o zi magică, iar fericirea să te ia în bratele ei în acest moment special! La mulţi ani de ziua numelui tău!
  • Cu ocazia Sfântului Ștefan, îți urez multă dragoste, sănătate și voie bună. La mulţi ani!
  • La mulţi ani de Sfântul Ștefan! Să-ți fie viața presărată cu momente minunate și zile senine!
  • Fie ca Sfântul Ștefan să aducă în viața ta sănătate, fericire și succes. La mulţi ani!
  • Cu ocazia zilei tale de nume, să ai parte de tot ce îţi doreşti! Să fii mereu înconjurat de bucurie şi să râzi cu inima deschisă! La mulţi ani, Ştefan!
  • De Sfântul Ştefan, sărbătoreşte-ţi numele cu bucurie şi cu cei dragi alături! La mulţi ani!
  • Cu ocazia zilei numelui tău, îţi urez petrecere frumoasă şi amintiri de neuitat!
  • Să-ţi fie viaţa presărată cu realizări şi momente minunate! La mulţi ani!
  • Îți doresc să ai parte de o zi de nume minunată și să știi că ești și vei fi mereu iubit/ă de toată familia. La mulţi ani!
  • Cu ocazia zilei numelui tău, să-ţi fie inima plină de fericire! Să ai parte de sănătate, noroc şi prosperitate, dragostea să-ţi însoţească mereu paşii în viaţă! La mulţi ani, Ştefania!
  • Fie ca Sfântul Ştefan să-ţi ducă toate visele la îndeplinire! Să-ţi fie viaţa plină de realizări şi de zâmbete sincere! La mulţi ani!
  • Să-ți fie inima plină de iubire și sufletul luminat în această zi specială. La mulți ani, Ştefan!
  • Ziua numelui să-ţi fie luminoasă şi să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii. La mulţi ani, Ştefania!
  • În această zi de sărbătoare, să-ți strălucească viața ca un diamant prețios. La mulţi ani, Ştefania!
  • La mulţi ani, Ștefane! Sănătatea, norocul și fericirea să te însoțească pas cu pas!
  • Cu ocazia zilei numelui tău, îţi urez un parcurs plin de succese şi împliniri! Fie ca Sfântul Ştefan să-ţi aducă în viaţă tot ce îţi doreşti! La mulţi ani!

Inspiră-te și din alte mesaje de la mulți ani pe care să le trimiți celor dragi.

Sursă foto – Shutterstock.com, Pexels.com.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Accident cu doi tineri morți pe o șosea din Bistrița, în a doua zi de Crăciun. Tragedia a fost surprinsă pe camerele de supraveghere
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cazul Sorinei Săcărin a stârnit un val de reacții, dar apoi s-au mai aflat puține informații despre ea. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată
Viva.ro
Cazul Sorinei Săcărin a stârnit un val de reacții, dar apoi s-au mai aflat puține informații despre ea. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Corina Caragea este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de prezentatoarea de la PRO TV i-a surprins pe fani: „Mă simt extraordinar
Elle.ro
Corina Caragea este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de prezentatoarea de la PRO TV i-a surprins pe fani: „Mă simt extraordinar
gsp
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
GSP.RO
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
GSP.RO
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
Parteneri
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Libertateapentrufemei.ro
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Avantaje.ro
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online
Tvmania.ro
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online

Alte știri

Cod galben și portocaliu de vânt și ninsori viscolite din 28 decembrie în majoritatea țării. Rafalele de vânt vor ajunge la 130 km/h
Știri România 11:38
Cod galben și portocaliu de vânt și ninsori viscolite din 28 decembrie în majoritatea țării. Rafalele de vânt vor ajunge la 130 km/h
Vremea în perioada 29 decembrie 2025 - 25 ianuarie 2026. Ger persistent și precipitații abundente în prima lună a anului
Știri România 09:11
Vremea în perioada 29 decembrie 2025 – 25 ianuarie 2026. Ger persistent și precipitații abundente în prima lună a anului
Parteneri
Visul italian din Toscana, la preț de garsonieră în Cluj. Domeniul are o vilă istorică, piscină, livadă de măslini și o vie
Adevarul.ro
Visul italian din Toscana, la preț de garsonieră în Cluj. Domeniul are o vilă istorică, piscină, livadă de măslini și o vie
Ce afacere au dezvoltat tatăl lui Gigi și Giovanni Becali: “1,5 lei gogoașa! Se vindeau ca la balamuc”
Fanatik.ro
Ce afacere au dezvoltat tatăl lui Gigi și Giovanni Becali: “1,5 lei gogoașa! Se vindeau ca la balamuc”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
„Au nenorocit-o psihic...” Alex Velea, dezvăluiri despre momentele dificile prin care trece partenera lui. Cum a povestit despre Antonia
Elle.ro
„Au nenorocit-o psihic...” Alex Velea, dezvăluiri despre momentele dificile prin care trece partenera lui. Cum a povestit despre Antonia
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Mihaela Prigoană rupe tăcerea după moartea afaceristului. Este prima oară când vorbește despre asta. „I s-au luat toate lucrurile de pe el: ceasul de la mână, cureaua"
Stiri Mondene 11:00
Mihaela Prigoană rupe tăcerea după moartea afaceristului. Este prima oară când vorbește despre asta. „I s-au luat toate lucrurile de pe el: ceasul de la mână, cureaua”
Motivul pentru care Lidia Buble nu poate consuma carne, deși nu este vegetariană. Problema care îi dă bătăi de cap. „Mă chinui”
Stiri Mondene 10:30
Motivul pentru care Lidia Buble nu poate consuma carne, deși nu este vegetariană. Problema care îi dă bătăi de cap. „Mă chinui”
Parteneri
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Ninsorile de Crăciun au dat peste cap planurile românilor. Stratul de 20 cm de zăpadă, coșmar pentru șoferi
ObservatorNews.ro
Ninsorile de Crăciun au dat peste cap planurile românilor. Stratul de 20 cm de zăpadă, coșmar pentru șoferi
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
Libertateapentrufemei.ro
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
Parteneri
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.ro
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
GSP.ro
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
Parteneri
Premiu uriaș la loterie de Crăciun. Biletul câștigător, în valoare de 1,8 miliarde de dolari, a costat 2 dolari
Mediafax.ro
Premiu uriaș la loterie de Crăciun. Biletul câștigător, în valoare de 1,8 miliarde de dolari, a costat 2 dolari
Crimă șocantă de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane. Victima a fost lovită în zona capului de 4 persoane, inclusiv un minor de 14 ani, pe care nu îi cunoștea
StirileKanalD.ro
Crimă șocantă de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane. Victima a fost lovită în zona capului de 4 persoane, inclusiv un minor de 14 ani, pe care nu îi cunoștea
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
Redactia.ro
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
EXCLUSIV Ce cadouri se dau de Crăciun în familia lui Dan Negru. Prezentatorul Kanal D a dezvăluit și ce își dorește pentru 2026
KanalD.ro
EXCLUSIV Ce cadouri se dau de Crăciun în familia lui Dan Negru. Prezentatorul Kanal D a dezvăluit și ce își dorește pentru 2026

Politic

Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Exclusiv Interviu
Politică 24 dec.
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Politică 23 dec.
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Parteneri
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
ZiaruldeIasi.ro
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
Fanatik.ro
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)
Spotmedia.ro
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)