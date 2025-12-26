Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026

Pe 27 decembrie, dimineața, posibile relații cu un partener (de viață, de afaceri, de contract), normale, calde, prietenoase, sincere. Unii, chiar, vor fi dispuși să treacă cu vederea niște nemulțumiri și să se-mpace cu parteneri lor de care sunt legați prin activități și interese comune.

Între 27 decembrie, după ora 10:02′, și 29 decembrie, la prânz, efort de a nu mai aborda o temă financiară, un conflict patrimonial, un interes material ce li se cuvine sau pe care îl pretind și a cărui rezolvare „șchioapătă”.

Între 29 decembrie, după ora 13:58′, și 31 decembrie, după prânz, nevoie de stabilitate în proiectele profesionale sau în dorința Fecioarelor de a-și (re)așeza niște decizii de viață mai potrivite tipologiei lor; dar, pe 29 decembrie, seara, risc de destabilizare interioară pe fondul unor răspunsuri dezamăgitoare (refuzuri), primite de la instituțiile solicitate anterior de către nativi.

Între 31 decembrie, după ora 15:13′, și 2 ianuarie 2026, după-amiaza, ar trebui să fie liniște și pace în sectorul activităților socio-profesionale; unii, însă, din perspectiva atribuțiilor speciale de serviciu sau al unor funcții ar putea fi puși în situația să-și ocupe după-amiaza și seara zilei de 31 decembrie cu telefoane, explicații, intervenții, decizii.

Pe 1 ianuarie, Mercur va intra în zodia Capricornului și, până pe 20 ianuarie, va tranzita sectorul vieții sentimentale, al emoțiilor artistice, al creativității și al relațiilor dintre părinții Fecioară și copiii lor dar cele patru planete, în tranzit prin Capricorn, vor da o tentă serioasă sau o notă exigentă relațiilor afective și o anume rigoare sau rigiditate în aplicarea regulilor ce le vor fi impuse copiilor. Din 2 ianuarie, după ora 15:09′, în relațiile personale sau de prietenie se va instala o anume reticență față de unii apropiați provocată de exagerările sau de comportamentele deplasate ale acelora.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

