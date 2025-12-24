Se iau toate rudele lor până la gradul trei și se urmăresc cumetriile, nepotismele, tot (apelați cu încredere la AI, știe să compileze date publice). Se întocmește o hartă a intereselor.

Dacă sunteți masochist, puteți să îi căutați și de școală. Ca amuzament, așa. Caricaturi și semianalfabeți cu pretenții de lorzi, cu tinichelele excelențelor academice românești legate de coadă!



O să se constate că statul românesc nu există: este această sumă de clanuri, de neamuri și de triburi.



Nu există loc unde stăpânește brațul lung al statului valah unde să nu se fi împământenit, drăguța de ea, corupția, o corupție care l-ar face melancolic și pe narcotraficantul Escobar, nici pe vremea sa nu era așa frumos. Ehe…

Sicilienii, calabrezii, napoletanii și mafioții din Puglia ar trebui să vină în vechea Valahie, să noteze cum se face. Găinari cu greieri în călcâie au ajuns, slavă tranziției!, doni. Nu leagă două vorbe nici dacă le dai o sfoară, dar sunt generali, doctori, somități, excelențe.

Nicio instituție n-a scăpat de asaltul impostorilor și de clica aceasta legată de sânge și interes.



Și cetățeanul care n-are loc în această salbă de găști?! Să se descurce, dă-l în altă parte. Nu dă nimeni o flegmă pe viața lui și voi vă mirați că îi seduce un pitic roșu ieșit din sfincterele sistemului cu citate din Stăpânul Inelelor și agendă de la răsărit? Haide, bre!



Printre toți ăștia s-au strecurat, poate, câteva sute de indivizi autonomi (în măsura în care nu putem ști și relația lor cu pădurarii, altă nenorocire, atenție!).



De fiecare dată când un individ autonom caută să facă un pas în afara cercului, haite de bugetați mai mult sau mai puțin speciali îl tabără. Câinele de pază al democrației este, ce să vezi, câinele de atac al acestor carteluri. Plătit tot de pulime!

Iată toată „democrația” românească. Originală, n-am ce zice. Ne-a lăsat frumos Iliescu.



Peste asta adăugați resentimentele adânci ale celor obligați la exil, educația precară, luați în considerare că biserica nu e separată de stat, că românii n-au cunoscut, totuși, iluminismul și se simt confortabil în comuna lor primitivă cu conexiune la net (veselie, zilele comunei, luminițe, manele, hopa-hopa!), traiul pe datorie, videochatul și păcănelele ca motor al „economiei”, și gata tabloul de țară.

Lumea traversează revoluția inteligenței artificiale, România va afla de ea peste o jumătate de secol, mirarea va fi mare: ia uite, bă!

Plus că toți acești troglodiți ies din școlile românești, care sunt la zi niște clădiri în care s-au mai rătăcit, când și când, niște profesori cu vocație, ținuți captivi de fanteziile și stupizenia unor miniștri cu apucături de profeți și minte îndeajuns de asemănătoare cu a curcilor.

Și tot cotețul ăsta sinistru se identifică, Sfinte Sisoe!, drept țară. Exotic, parol!

