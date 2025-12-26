Intensificări ale vântului în mai multe regiuni

În zilele de vineri și sâmbătă, 26 și 27 decembrie, vântul va fi mai intens în regiunile estice, sud-estice, precum și local în centru și sud-vest, anunță ANM, citat de ANM. Începând de duminică, 28 decembrie, intensificările vântului vor afecta întreaga țară. Viteza vântului va ajunge în general la 40-60 km/h, amplificând senzația de frig. La munte, rafalele pot depăși 60-80 km/h, viscolind zăpada deja depusă.

Conform meteorologilor, nordul, centrul și estul țării, precum și zonele montane, vor fi afectate de ninsori temporare și pe arii mai extinse în noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică. Se estimează depunerea unui strat de zăpadă de 5-15 cm, iar local se pot forma ghețuș și polei.

Cod galben și portocaliu pentru vânt și viscol

O primă avertizare meteorologică de cod galben este emisă pentru intervalul 26 decembrie, ora 14.00 – 27 decembrie, ora 16.00.

„Temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, în vestul Olteniei și pe litoral, cu viteze de 50-70 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70-80 km/h, iar în zona înaltă – de 90-120 km/h, viscolind zăpada depusă”, precizează meteorologii.

O altă atenționare cod galben este valabilă între 27 decembrie, ora 16.00, și 28 decembrie, ora 2.00. În acest interval, ANM prognozează intensificări ale vântului în nordul Moldovei și vestul Olteniei, unde viteza va atinge 50-70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali vântul va sufla puternic, iar în zona înaltă vor fi rafale de 90-110 km/h, viscolind zăpada depusă.

Condiții meteo extreme pentru 28-29 decembrie

În perioada 28 decembrie, ora 2.00 – 29 decembrie, ora 10.00, va fi în vigoare un cod galben pentru intensificări ale vântului și ninsori viscolite. Zonele afectate includ Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, zonele montane, Oltenia, local Muntenia și sudul Banatului.

„Vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a țării. La munte vor fi rafale de 80-110 km/h, iar în Moldova și Transilvania viteza vântului va atinge 60-70 km/h și pe arii restrânse 80 km/h. În zona de munte va ninge viscolit, local moderat cantitativ, îndeosebi în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali, și se va depune strat de zăpadă de 10-15 cm, iar vizibilitatea se va reduce semnificativ. Ninsori viscolite se vor semnala local și în nord, centru și est, unde stratul de zăpadă va fi în general de 3-6 cm”, anunță ANM.

Totodată, în același interval, este emisă o avertizare de cod portocaliu.

„În zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110-130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada troienită”, avertizează meteorologii.

ANM recomandă cetățenilor să fie prudenți și să evite deplasările neesențiale în zonele afectate de fenomen. Condițiile meteo severe pot crea dificultăți semnificative, iar autoritățile îndeamnă la adoptarea măsurilor de siguranță necesare.

