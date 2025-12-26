Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026

Zodia Berbec. Vor urma câteva săptămâni de concentrare pe problemele ce privesc statutul, imaginea, autoritatea și responsabilitatea publică care le vor pune la încercare competența profesională Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026

Zodia Taur. Relațiile de prietenie se vor desfășura într-o atmosferă plăcută de simpatie, de încredere, de împărtășire a unor idei, gusturi și preferințe comune. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026

Zodia Gemeni. Perioada va fi destul de relaxată, pentru unii chiar plăcută pentru că se pot afla în ipostaze destinse, de sărbătoare, se pot afla în împrejurări festive în care chestiunile socio-profesionale vor fi abandonate în favoarea socializărilor protocolare. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026

Zodia Rac. Universul de idei, aspirații și preocupări profesionale va trece în planul doi al atenției nativilor aceștia fiind preocupați cu solicitările specifice sărbătorilor, vacanței și activităților menite să le ofere bucurii. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026

Zodia Leu. Posibile cadouri sau gesturi de bunăvoință traduse printr-un ajutor binevenit, o atenție, un favor, un demers care le va ușura unor nativi demersurile în plan financiar sau patrimonial. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026

Zodia Fecioară. Posibile relații cu un partener, normale, calde, prietenoase, sincere. Unii, chiar, vor fi dispuși să treacă cu vederea niște nemulțumiri și să se-mpace cu parteneri lor de care sunt legați prin activități și interese comune. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026

Zodia Balanță. Stare de sănătate neobișnuit de calmă și de împăcată în ciuda provocărilor cotidiene; unii nativi vor trăi o adevărată stare de grație. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026

Zodia Scorpion. Atmosferă plăcută, caldă, de simpatie, încredere sau de mulțumire sufletească în relația cu cei dragi. Momente speciale de înaltă creativitate sau inspirație în planul activității artistice. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026

Zodia Săgetător. Activități domestice legate de sărbători care le vor face plăcere Săgetătorilor pentru că le vor permite să dea casei o atmosferă festivă; reuniune de familie; (re)întâlniri cu cei dragi. Relații confortabile cu părinții (acolo unde este cazul). Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026

Zodia Capricorn. Întâlniri care fac plăcere, schimburi de impresii și informații utile, bine venite sau care le aduc nativilor precizările necesare în legătură cu tema abordată cu colegii, prietenii sau cunoscuții ocazionali în împrejurări oficiale. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026

Zodia Vărsător. Soluție financiară (salarială) care le va permite Vărsătorilor să rezolve, pe ultima sută de metri a acestui an, o mulțime de lucruri (plăți, taxe, datorii, cumpărături). Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026

Zodia Pești. Luna se va afla în casa I a personalității, alintându-i pe nativi cu efectele ei plăcute sau croind drum spre situații care le vor face plăcere celor născuți în zodia Peștilor prin delicatețea și prietenia arătată de partenerii lor de viață. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026.

