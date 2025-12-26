Denis Hanganu a spus locul cărui actor și-ar dori să-l ia pentru o zi: „Să văd cum e să intri în pielea lui”

Într-un dialog pe care l-a purtat cu Libertatea, Denis Hanganu a afirmat că nu știe ce urmează după cele trei producții în care a apărut, însă este sigur că vor urma multe lucruri frumoase în cariera lui.

„Deocamdată nu știu. Dau castinguri, e o perioadă în care de multe ori, lucrurile stagnează, pentru că tu ești semnat cu trustul respectiv sau cu o echipă a unui film. Filmările pentru «Groapa» și pentru «Cursa» s-au terminat. Nu știu ce urmează, dar nu-mi fac griji. Cred că va fi bine, atât pot să zic! Am foarte mare încredere în forțele și în capacitățile mele. Proiecte să fie și șanse de a putea să demonstrez că pot să fac treabă bună în continuare. Încerc să mă mențin modest și să merg cu drumul… Încerc să le iau pe toate unul câte unul, la proiecte mă refer. Să nu-mi fac visuri prea îndepărtate, să fiu cu picioarele pe pământ și să am tot timpul simțul realității”, a spus actorul.

Întrebat dacă s-a gândit să facă schimb de roluri cu vreun actor alături de care a jucat în ultima perioadă, Denis Hanganu a dezvăluit că ar vrea să fie Andi Vasluianu pentru o zi!

„Foarte bună întrebare! M-ar tenta să fac schimb cu Andi Vasluianu pentru o zi. Mi se pare că stilul, prezența lui calmă și totodată parcursul lui în carieră au o energie pe care aș vrea să o experimentez. Să văd cum e să intri în pielea unui tip care probabil are o viziune diferită asupra personajului, să simt cum abordează el repetițiile, să-l urmăresc de aproape cum construiește relația cu partenerii de scenă. Cred că aș învăța mult din această perspectivă. Să experimentez cum e să fii în alt rol, fără să fie al meu. Cum e să schimbi dinamica! Și, de ce nu, poate mi-aș da seama cum să aduc și mai multă profunzime în propria muncă la personajele pe care le interpretez”, a spus actorul în exclusivitate pentru Libertatea.

Denis Hanganu ne-a dezvăluit și cum a obținut rolurile în filme și în seriale: „La «Cursa» am dat un casting pentru rolul principal. Nu știu cum se face, dar mereu am dat castinguri la fiecare proiect mare pe care l-am făcut. Cine știe, poate e mai bine așa. Este o dovadă în plus că îmi merit locul!”.

