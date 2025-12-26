Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026

Pe 27 decembrie, dimineața, Luna se va afla, pentru un timp, în casa I a personalității, alintându-i pe nativi cu efectele ei plăcute sau croind drum spre situații care le vor face plăcere celor născuți în zodia Peștilor prin delicatețea, generozitatea sau simpatia și prietenia arătată de partenerii lor de viață.

Între 27 decembrie, după ora 10:02′, și 29 decembrie, la prânz, griji cotidiene legate de plăți, încasări, achitarea unor datorii, cumpărături făcute cu măsură și fără entuziasme nejustificate.

Între 29 decembrie, după ora 13:58′, și 31 decembrie, după prânz, cele două case ale comunicării nu oferă un peisaj astral special plin de surprize; relațiile curente, interumane, cu vecinii, și cunoscuții ocazionali se vor desfășura banal. Între 31 decembrie, după ora 15:13′, și 2 ianuarie 2026, după-amiaza, unii se vor afla alături de familia din care provin și vor face ceea ce presupune un moment de sărbătoare: vor povesti, vor râde, vor dansa, vor mânca, vor face poze. În ansamblu, va fi bine dar nici ei nu trebuie să ridice ștacheta așteptărilor în mod nerealist.

Pe 1 ianuarie, Mercur va intra în zodia Capricornului și, până pe 20 ianuarie, va crea, alături de celelalte planete care tranzitează sectorul relațiilor de prietenie, o piedică în calea comunicării sincere, deschise, spontane. Mai ales Peștii maturi vor fi reticenți, vor asculta, vor observa, vor trage concluzii și nu se vor grăbi să intre în caruselul amintirilor și poveștilor de viață personală; mult autocontrol mergând până la neîncredere și spirit critic față de noii veniți în cercul lor de apropiați.

Atenție la aspectele care nemulțumesc în următoarele săptămâni pentru ele vor reprezenta cauza stricării unor relații personale. Din 2 ianuarie, după ora 15:09′, nevoie de compensare sufletească prin preocupări culturale, artistice, spirituale, religioase. Un răstimp bun pentru reevaluări personale.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE