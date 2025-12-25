Ce sunt sărbătorile religioase

Pentru credincioșii ortodocși, sărbătorile din calendarul bisericesc marchează momente importante din istoria mântuirii, precum și cinstirea sfinților. Acestea au o semnificație profundă, fiind momente de rugăciune, de cinstire a Domnului Iisus Hristos și a sfinților, dar și prilejuri de reflecție asupra virtuților și învățăturilor desprinse din viețile sfinților sau din evenimentele comemorate, potrivit Creștinortodox.ro. Ele sunt grupate în două mari categorii. Prima dintre acestea este reprezentată de sărbătorile cu dată fixă, care sunt celebrate an de an la aceeași dată, chiar dacă nu coincid întotdeauna cu aceeași zi a săptămânii. Cele mai importante sunt Nașterea Domnului – Crăciunul pe 25 decembrie, Nașterea Maicii Domnului pe 8 septembrie, Sfântul Nicolae pe 6 decembrie și Duminica Floriilor, care este prăznuită cu o săptămână înainte de Paște. Cea de-a doua categorie cuprinde sărbătorile cu dată variabilă, a căror zi diferă de la un an la altul, deoarece sunt stabilite în funcție de data la care pică Paștele. Deși nu sunt mereu în aceeași zi a lunii, aceste sărbători pică mereu în aceeași zi din săptămână.

Sărbători cu cruce roșie și cruce neagră. Ce trebuie să știi

Calendarul bisericesc le oferă credincioșilor ortodocși repere precise privind felul în care fiecare sărbătoare creștină este prăznuită în cadrul slujbelor, acestea fiind diferențiate prin semne grafice care indică importanța lor liturgică. Astfel, zilele însemnate cu cruce roșie corespund marilor praznice, dedicate unor momente esențiale din istoria mântuirii, fiind considerate zile nelucrătoare. Totodată, calendarul ortodox cuprinde și sărbători marcate cu cruce neagră, care comemorează sfinți mai puțin cunoscuți și care sunt, de regulă, zile lucrătoare. Deși au un caracter mai puțin solemn, aceste zile rămân ocazii importante de rugăciune și de pomenire. Diferența dintre sărbătorile marcate cu cruce roșie și cele cu cruce neagră se reflectă și în complexitatea și fastul slujbelor, așa cum sunt ele rânduite în cărțile de cult, rod al evlaviei credincioșilor față de anumiți sfinți sau de anumite evenimente religioase, scrie Doxologia.ro.

De ce să nu speli rufe în zile de sărbătoare

Obiceiul de a nu spăla rufe în zilele de sărbătoare dintre Crăciun și Revelion își are originea în vechi tradiții populare, religioase și culturale, transmise din generație în generație. În tradiția creștină, aceste zile sunt dedicate odihnei, rugăciunii și comuniunii spirituale, nu treburilor gospodărești.

Biblia subliniază importanța respectării acestor zile îndemnând credincioșii, fie aceștia ortodocși, catolici, protestanți, adventiști etc. să se abțină de la activități fizice, inclusiv de la spălatul rufelor. În acest context, spălatul rufelor este privit ca o activitate incompatibilă cu atmosfera festivă și sfântă a Sărbătorilor de iarnă. Această regulă separă clar zilele obișnuite de muncă de cele rezervate reflecției și vieții spirituale, oferind familiilor un timp de repaus și apropiere.

Tradițiile populare asociază spălatul rufelor în zilele de sărbătoare cu ghinionul, deoarece rufele murdare sunt considerate în mod simbolic purtătoare de energii negative. Din acest motiv, spălarea lor în zile sfinte ar putea „umbri” bucuria sărbătorilor sau pot aduce necazuri asupra caselor și oamenilor care le locuiesc.

Biserica Ortodoxă Română nu impune niciun fel de reguli stricte legate de spălatul rufelor. Singurele recomandări sunt respectarea sărbătorilor mari, evitarea muncilor fizice care pot distrage atenția de la viața spirituală și păstrarea unui echilibru între viața practică și cea religioasă. Preoții subliniază faptul că păcatul nu constă în muncă, ci în lipsa respectului față de sărbătoare și față de semnificația acesteia.

Ce se precizează la „Decalog”

Potrivit Sfintei Scripturi, Dumnezeu le-a poruncit oamenilor să muncească șase zile, iar în cea de-a șaptea să se odihnească. În tradiția creștină, zilele de repaus sunt Duminica și sărbătorile care sunt însemnate în calendarul bisericesc cu cruce roșie. Respectarea acestor zile este considerată o sursă de armonie la nivel cosmic, biologic, ecologic, psihic și spiritual. În schimb, nerespectarea lor este văzută ca un factor care poate atrage asupra familiei încercări și pedepse divine, precum conflicte, necazuri, îmbolnăviri sau alte forme de suferință. Cele zece porunci date de Dumnezeu lui Moise pe Muntele Sinai sunt fundamentale pentru iudaism și creștinism, interzicând idolatria, crima, adulterul, furtul și impunând respectul față de Dumnezeu, iar textul lor se regăsește în cărțile „Exodul” și „Deuteronomul”.

Cea de-a patra poruncă menționează importanța zilei de odihnă, a șaptea, după cele șase în care Dumnezeu a făcut lumea, relatează Doxologia.ro. „Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti. Lucrează şase zile şi-ţi fă în acelea toate treburile tale, iar ziua a şaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău: să nu faci în acea zi niciun lucru: nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea s-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o”. Această încălcare a cuvântului dumnezeiesc e considerată de Biserică „rea-credință”, desconsiderare a cuvântului Domnului cu „rea-intenție”.

În ce zile nu este bine să speli rufe

Luna decembrie oferă credincioșilor ortodocși prilejul de a înțelege mai profund sensul zilelor marcate cu cruce roșie și cu cruce neagră din calendarul bisericesc, fiind zile care capătă valoare spirituală, liturgică și simbolică. Ziua de Ajun de Crăciun, 24 decembrie, este considerată potrivită pentru spălatul rufelor și pentru a face curățenie în locuință, deoarece în calendarul ortodox nu este marcată cu cruce roșie și, prin urmare, nu are caracter de sărbătoare solemnă.

În schimb, primele zile de după Crăciun sunt considerate nepotrivite pentru a spăla rufe, iar biserica recomandă ca aceste zile să fie dedicate rugăciunii, odihnei și reflecției. Respectarea semnificației lor este considerată o sursă de echilibru sufletesc și de binecuvântare pentru familie. Perioada de final de an cuprinsă între Crăciun și Revelion aduce, așadar, câteva zile importante marcate cu cruce roșie în calendarul ortodox, și anume 25, 26 și 27 decembrie. În aceste zile, credincioșii sunt chemați să participe la slujbele bisericii, să se roage, să arate milostenie și să fie atenți la nevoile celor bolnavi sau aflați în dificultate.

Ce spune tradiția populară

Creștin ortodocșii trebuie să evite în cele trei zile pe cât este posibil activitățile care nu sunt necesare vieții de zi cu zi. Este vorba despre treburile casnice, inclusiv curățenia și spălatul rufelor, deoarece este păcat mare. Astfel, pe 25 decembrie, în ziua de Crăciun, nu se spală rufe, nu se face curățenie și nu se muncește la câmp sau în gospodărie. Tradiția spune că spălatul rufelor în această zi atrage boală, necazuri sau lipsuri în familie. Această regulă se menține și în a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, când, potrivit credințelor populare, nu se spală rufe, nu se calcă și nu se cos haine. Această zi este dedicată Maicii Domnului, iar munca este privită ca o lipsă de evlavie. Pe 27 decembrie este prăznuit Sfântul Ștefan, un sfânt cu mare importanță în calendarul ortodox. În multe zone ale țării această zi este tratată aproape la fel de strict ca primele două zile de Crăciun. Se spune că spălatul rufelor atrage certuri în familie și în cuplu, apa folosită „spurcă” casa, iar munca aduce ghinion.

În ce zile putem spăla rufe după Crăciun

Credincioșii ortodocși sunt îndemnați să fie atenți la semnificația zilelor care sunt notate în calendarul bisericesc cu cruce roșie și cruce neagră, mai ales în perioada de final a anului. Potrivit tradiției, spălatul rufelor este din nou permis abia după încheierea sărbătorilor religioase, semnalând în acest fel reluarea treptată a activităților casnice obișnuite și sfârșitul perioadei dedicate odihnei și reflecției. Începând cu 28 decembrie, rufele murdare se pot spăla cu mare încredere, atât de mână, cât și la mașina de spălat, cu condiția să nu pice într-o zi de duminică, așa cum va fi în acest an. Următoarele zile în care vei putea spăla rufe vor fi 29, 30 și 31 decembrie, care sunt considerate zile obișnuite. În tradiția populară, acestea sunt zilele în care gospodinele recuperează treburile amânate, pregătesc casa pentru Anul Nou și spală hainele folosite la mesele festive.

Pe 31 decembrie, în Ajunul Anului Nou, în majoritatea zonelor din România, activitatea de spălat rufe este permisă doar până la lăsarea serii. De aceea, se recomandă ca rufele să fie spălate dimineața, iar seara să fie dedicată pregătirilor simbolice pentru petrecerea din noaptea dintre ani. Trebuie spus că unii evită complet spălatul rufelor în ultima zi din an, din credința că „speli norocul”. De asemenea, după Anul Nou, există trei zile, și anume 2, 3 și 4 ianuarie, care sunt considerate favorabile pentru activități casnice, inclusiv pentru spălatul rufelor. Tradiția spune că munca începută în aceste zile aduce spor în gospodărie.

Foto: Shutterstock.com