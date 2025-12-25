Ce sunt sărbătorile religioase

Pentru credincioșii ortodocși, sărbătorile din calendarul bisericesc marchează momente importante din istoria mântuirii, precum și cinstirea sfinților. Acestea au o semnificație profundă, fiind momente de rugăciune, de cinstire a Domnului Iisus Hristos și a sfinților, dar și prilejuri de reflecție asupra virtuților și învățăturilor desprinse din viețile sfinților sau din evenimentele comemorate, potrivit Creștinortodox.ro. Ele sunt grupate în două mari categorii. Prima dintre acestea este reprezentată de sărbătorile cu dată fixă, care sunt celebrate an de an la aceeași dată, chiar dacă nu coincid întotdeauna cu aceeași zi a săptămânii. Cele mai importante sunt Nașterea Domnului – Crăciunul pe 25 decembrie, Nașterea Maicii Domnului pe 8 septembrie, Sfântul Nicolae pe 6 decembrie și Duminica Floriilor, care este prăznuită cu o săptămână înainte de Paște. Cea de-a doua categorie cuprinde sărbătorile cu dată variabilă, a căror zi diferă de la un an la altul, deoarece sunt stabilite în funcție de data la care pică Paștele. Deși nu sunt mereu în aceeași zi a lunii, aceste sărbători pică mereu în aceeași zi din săptămână.

Sărbători cu cruce roșie și cruce neagră. Ce trebuie să știi

Calendarul bisericesc le oferă credincioșilor ortodocși repere precise privind felul în care fiecare sărbătoare creștină este prăznuită în cadrul slujbelor, acestea fiind diferențiate prin semne grafice care indică importanța lor liturgică. Astfel, zilele însemnate cu cruce roșie corespund marilor praznice, dedicate unor momente esențiale din istoria mântuirii, fiind considerate zile nelucrătoare. Totodată, calendarul ortodox cuprinde și sărbători marcate cu cruce neagră, care comemorează sfinți mai puțin cunoscuți și care sunt, de regulă, zile lucrătoare. Deși au un caracter mai puțin solemn, aceste zile rămân ocazii importante de rugăciune și de pomenire. Diferența dintre sărbătorile marcate cu cruce roșie și cele cu cruce neagră se reflectă și în complexitatea și fastul slujbelor, așa cum sunt ele rânduite în cărțile de cult, rod al evlaviei credincioșilor față de anumiți sfinți sau de anumite evenimente religioase, scrie Doxologia.ro.

De ce să nu speli rufe în zile de sărbătoare

Obiceiul de a nu spăla rufe în zilele de sărbătoare dintre Crăciun și Revelion își are originea în vechi tradiții populare, religioase și culturale, transmise din generație în generație. În tradiția creștină, aceste zile sunt dedicate odihnei, rugăciunii și comuniunii spirituale, nu treburilor gospodărești.

Biblia subliniază importanța respectării acestor zile îndemnând credincioșii, fie aceștia ortodocși, catolici, protestanți, adventiști etc. să se abțină de la activități fizice, inclusiv de la spălatul rufelor. În acest context, spălatul rufelor este privit ca o activitate incompatibilă cu atmosfera festivă și sfântă a Sărbătorilor de iarnă. Această regulă separă clar zilele obișnuite de muncă de cele rezervate reflecției și vieții spirituale, oferind familiilor un timp de repaus și apropiere.

Tradițiile populare asociază spălatul rufelor în zilele de sărbătoare cu ghinionul, deoarece rufele murdare sunt considerate în mod simbolic purtătoare de energii negative. Din acest motiv, spălarea lor în zile sfinte ar putea „umbri” bucuria sărbătorilor sau pot aduce necazuri asupra caselor și oamenilor care le locuiesc.

Biserica Ortodoxă Română nu impune niciun fel de reguli stricte legate de spălatul rufelor. Singurele recomandări sunt respectarea sărbătorilor mari, evitarea muncilor fizice care pot distrage atenția de la viața spirituală și păstrarea unui echilibru între viața practică și cea religioasă. Preoții subliniază faptul că păcatul nu constă în muncă, ci în lipsa respectului față de sărbătoare și față de semnificația acesteia.

Ce se precizează la „Decalog”

Potrivit Sfintei Scripturi, Dumnezeu le-a poruncit oamenilor să muncească șase zile, iar în cea de-a șaptea să se odihnească. În tradiția creștină, zilele de repaus sunt Duminica și sărbătorile care sunt însemnate în calendarul bisericesc cu cruce roșie. Respectarea acestor zile este considerată o sursă de armonie la nivel cosmic, biologic, ecologic, psihic și spiritual. În schimb, nerespectarea lor este văzută ca un factor care poate atrage asupra familiei încercări și pedepse divine, precum conflicte, necazuri, îmbolnăviri sau alte forme de suferință. Cele zece porunci date de Dumnezeu lui Moise pe Muntele Sinai sunt fundamentale pentru iudaism și creștinism, interzicând idolatria, crima, adulterul, furtul și impunând respectul față de Dumnezeu, iar textul lor se regăsește în cărțile „Exodul” și „Deuteronomul”.

Cea de-a patra poruncă menționează importanța zilei de odihnă, a șaptea, după cele șase în care Dumnezeu a făcut lumea, relatează Doxologia.ro. „Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti. Lucrează şase zile şi-ţi fă în acelea toate treburile tale, iar ziua a şaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău: să nu faci în acea zi niciun lucru: nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea s-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o”. Această încălcare a cuvântului dumnezeiesc e considerată de Biserică „rea-credință”, desconsiderare a cuvântului Domnului cu „rea-intenție”.

În ce zile nu este bine să speli rufe

Luna decembrie oferă credincioșilor ortodocși prilejul de a înțelege mai profund sensul zilelor marcate cu cruce roșie și cu cruce neagră din calendarul bisericesc, fiind zile care capătă valoare spirituală, liturgică și simbolică. Ziua de Ajun de Crăciun, 24 decembrie, este considerată potrivită pentru spălatul rufelor și pentru a face curățenie în locuință, deoarece în calendarul ortodox nu este marcată cu cruce roșie și, prin urmare, nu are caracter de sărbătoare solemnă.

În schimb, primele zile de după Crăciun sunt considerate nepotrivite pentru a spăla rufe, iar biserica recomandă ca aceste zile să fie dedicate rugăciunii, odihnei și reflecției. Respectarea semnificației lor este considerată o sursă de echilibru sufletesc și de binecuvântare pentru familie. Perioada de final de an cuprinsă între Crăciun și Revelion aduce, așadar, câteva zile importante marcate cu cruce roșie în calendarul ortodox, și anume 25, 26 și 27 decembrie. În aceste zile, credincioșii sunt chemați să participe la slujbele bisericii, să se roage, să arate milostenie și să fie atenți la nevoile celor bolnavi sau aflați în dificultate.

Ce spune tradiția populară

Creștin ortodocșii trebuie să evite în cele trei zile pe cât este posibil activitățile care nu sunt necesare vieții de zi cu zi. Este vorba despre treburile casnice, inclusiv curățenia și spălatul rufelor, deoarece este păcat mare. Astfel, pe 25 decembrie, în ziua de Crăciun, nu se spală rufe, nu se face curățenie și nu se muncește la câmp sau în gospodărie. Tradiția spune că spălatul rufelor în această zi atrage boală, necazuri sau lipsuri în familie. Această regulă se menține și în a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, când, potrivit credințelor populare, nu se spală rufe, nu se calcă și nu se cos haine. Această zi este dedicată Maicii Domnului, iar munca este privită ca o lipsă de evlavie. Pe 27 decembrie este prăznuit Sfântul Ștefan, un sfânt cu mare importanță în calendarul ortodox. În multe zone ale țării această zi este tratată aproape la fel de strict ca primele două zile de Crăciun. Se spune că spălatul rufelor atrage certuri în familie și în cuplu, apa folosită „spurcă” casa, iar munca aduce ghinion.

În ce zile putem spăla rufe după Crăciun

Credincioșii ortodocși sunt îndemnați să fie atenți la semnificația zilelor care sunt notate în calendarul bisericesc cu cruce roșie și cruce neagră, mai ales în perioada de final a anului. Potrivit tradiției, spălatul rufelor este din nou permis abia după încheierea sărbătorilor religioase, semnalând în acest fel reluarea treptată a activităților casnice obișnuite și sfârșitul perioadei dedicate odihnei și reflecției. Începând cu 28 decembrie, rufele murdare se pot spăla cu mare încredere, atât de mână, cât și la mașina de spălat, cu condiția să nu pice într-o zi de duminică, așa cum va fi în acest an. Următoarele zile în care vei putea spăla rufe vor fi 29, 30 și 31 decembrie, care sunt considerate zile obișnuite. În tradiția populară, acestea sunt zilele în care gospodinele recuperează treburile amânate, pregătesc casa pentru Anul Nou și spală hainele folosite la mesele festive.

Pe 31 decembrie, în Ajunul Anului Nou, în majoritatea zonelor din România, activitatea de spălat rufe este permisă doar până la lăsarea serii. De aceea, se recomandă ca rufele să fie spălate dimineața, iar seara să fie dedicată pregătirilor simbolice pentru petrecerea din noaptea dintre ani. Trebuie spus că unii evită complet spălatul rufelor în ultima zi din an, din credința că „speli norocul”. De asemenea, după Anul Nou, există trei zile, și anume 2, 3 și 4 ianuarie, care sunt considerate favorabile pentru activități casnice, inclusiv pentru spălatul rufelor. Tradiția spune că munca începută în aceste zile aduce spor în gospodărie.

Foto: Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cazul Sorinei Săcărin a stârnit un val de reacții, dar apoi s-au mai aflat puține informații despre ea. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată
Viva.ro
Cazul Sorinei Săcărin a stârnit un val de reacții, dar apoi s-au mai aflat puține informații despre ea. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
gsp
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
GSP.RO
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
GSP.RO
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
Parteneri
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Libertateapentrufemei.ro
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Avantaje.ro
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online
Tvmania.ro
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online

Alte știri

Procurorul care a semnat rechizitoriul în Dosarul Revoluției, despre evenimentele din ‘89. Cătălin Ranco Pițu: „Execuția soților Ceaușescu, așa cum a fost ea, acționează ca un blestem asupra noastră”
Exclusiv Interviu
Știri România 11:00
Procurorul care a semnat rechizitoriul în Dosarul Revoluției, despre evenimentele din ‘89. Cătălin Ranco Pițu: „Execuția soților Ceaușescu, așa cum a fost ea, acționează ca un blestem asupra noastră”
80 de bolnavi cu gripă în fiecare zi, la Institutul Matei Balş. Dr. Adrian Marinescu: „S-au dublat prezentările, e foarte contagioasă noua variantă”
Știri România 10:35
80 de bolnavi cu gripă în fiecare zi, la Institutul Matei Balş. Dr. Adrian Marinescu: „S-au dublat prezentările, e foarte contagioasă noua variantă”
Parteneri
De ce Crăciunul în familie îi copleșește pe mulți români: „Am sentimentul că deranjez și că mă cheamă din obligație”
Adevarul.ro
De ce Crăciunul în familie îi copleșește pe mulți români: „Am sentimentul că deranjez și că mă cheamă din obligație”
Aventurile lui Mitică Dragomir în America după ce a câștigat la blackjack: „Mi-a furat o poloneză actele în Las Vegas!”
Fanatik.ro
Aventurile lui Mitică Dragomir în America după ce a câștigat la blackjack: „Mi-a furat o poloneză actele în Las Vegas!”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Ce urmează pentru Pavel Bartoș după finala „Vocea României” și filmul „Crăciun cu Ramon”. Planul pus la cale alături de Smiley: „E senzație”
Exclusiv
Stiri Mondene 11:15
Ce urmează pentru Pavel Bartoș după finala „Vocea României” și filmul „Crăciun cu Ramon”. Planul pus la cale alături de Smiley: „E senzație”
Finala Chefi la cuțite 2025, sezonul 16. Surprizele s-au ținut lanț în ediția din Ajun de Crăciun. Cine a câștigat premiul de 30.000 de euro
Stiri Mondene 10:23
Finala Chefi la cuțite 2025, sezonul 16. Surprizele s-au ținut lanț în ediția din Ajun de Crăciun. Cine a câștigat premiul de 30.000 de euro
Parteneri
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Moş Crăciun a venit mai repede pentru deputaţi. Parlamentarii şi-au dat singuri mai mulţi bani pentru 2026
ObservatorNews.ro
Moş Crăciun a venit mai repede pentru deputaţi. Parlamentarii şi-au dat singuri mai mulţi bani pentru 2026
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
Libertateapentrufemei.ro
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
Parteneri
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.ro
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
GSP.ro
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
Parteneri
Mesaje de Crăciun 2025. Cele mai frumoase urări și felicitări pentru cei dragi cu ocazia Sărbătorilor
Mediafax.ro
Mesaje de Crăciun 2025. Cele mai frumoase urări și felicitări pentru cei dragi cu ocazia Sărbătorilor
A murit cunoscutul om de afaceri gălățean, Corneliu Istrate
StirileKanalD.ro
A murit cunoscutul om de afaceri gălățean, Corneliu Istrate
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
Wowbiz.ro
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Denisa Coțolan a născut! Iancu Sterp a devenit tătic pentru prima dată și a postat prima imagine cu bebelușul
Wowbiz.ro
Denisa Coțolan a născut! Iancu Sterp a devenit tătic pentru prima dată și a postat prima imagine cu bebelușul
Două cutremure în România chiar în ziua de Crăciun. Unde s-au resimțit
Redactia.ro
Două cutremure în România chiar în ziua de Crăciun. Unde s-au resimțit
EXCLUSIV Ce cadouri se dau de Crăciun în familia lui Dan Negru. Prezentatorul Kanal D a dezvăluit și ce își dorește pentru 2026
KanalD.ro
EXCLUSIV Ce cadouri se dau de Crăciun în familia lui Dan Negru. Prezentatorul Kanal D a dezvăluit și ce își dorește pentru 2026

Politic

Nicușor Dan, mesaj de Crăciun pentru românii din țară și din diaspora: „Ne recăpătăm forţa unei naţiuni conştientă de identitatea sa”
Politică 11:56
Nicușor Dan, mesaj de Crăciun pentru românii din țară și din diaspora: „Ne recăpătăm forţa unei naţiuni conştientă de identitatea sa”
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Exclusiv Interviu
Politică 24 dec.
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Parteneri
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
ZiaruldeIasi.ro
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
Românul care era mult mai ”talentat” decât Gică Hagi, dar care niciodată nu și-a folosit potențialul: ”Putea ajunge fotbalist mare”
Fanatik.ro
Românul care era mult mai ”talentat” decât Gică Hagi, dar care niciodată nu și-a folosit potențialul: ”Putea ajunge fotbalist mare”
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)
Spotmedia.ro
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)