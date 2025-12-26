Papa Leon al XIV-lea, mesaj emoționant de Crăciun pentru o fetiță din București: „Rugăciunile tale sunt un dar prețios”

Întâlnirea neîmplinită și gestul emoționant

Povestea a început în luna septembrie 2025, când Isabela, alături de familia sa, a făcut un pelerinaj la Roma pentru a participa la Jubileul dedicat speranței. În acea perioadă, fetița a lucrat cu multă dăruire la un desen pe care și-ar fi dorit să îl ofere personal papei în cadrul unei audiențe generale în Piața Sfântul Petru. Din păcate, din cauza mulțimii numeroase, Isabela nu a reușit să-și îndeplinească visul. Totuși, cu ajutorul părinților și al surorii sale mai mari, ea a trimis desenul și o scrisoare către Vatican.

În acea scrisoare, Isabela i-a povestit Suveranului Pontif despre emoțiile trăite în timpul pelerinajului și despre semnificația desenului său, care reflecta dorința ei pentru pace și binecuvântare pentru copiii afectați de conflictele armate.

Răspunsul de la Vatican

Pe 5 decembrie 2025, o scrisoare semnată de Papa Leon al XIV-lea a fost expediată din Cetatea Vaticanului către familia din București. Aceasta a ajuns în seara de Crăciun, aducând o bucurie imensă micuței Isabela și familiei sale.

„Dragă Isabela,” începe scrisoarea, „Papa Leon al XIV-lea a primit scrisoarea ta și desenul pe care i l-ai trimis, iar pentru acestea îți mulțumește din toată inima”.

Suveranul Pontif a continuat: „Este foarte frumos că te rogi pentru pace și pentru copiii care suferă din cauza războiului. Rugăciunile tale sunt un dar prețios, iar acest lucru Îl bucură mult pe Iisus, care îi ascultă mereu pe cei mici și ascultă mereu ceea ce Îi spun cu sinceritate. Sanctitatea Sa apreciază mult desenul realizat cu atâta grijă și sensibilitate”.

Scrisoarea, semnată de monseniorul Anthony Ekpo, transmite: „Sfântul Părinte va continua să te poarte în rugăciunile sale, împreună cu familia ta și cu toți copiii lumii și îți trimite Binecuvântarea Sa, pe care o extinde cu drag și părinților tăi”.

Părinții Isabelei au fost profund emoționați de gestul papei. Ei au declarat că răspunsul a adus o bucurie imensă în familia lor, mai ales că a sosit într-un moment atât de semnificativ pentru creștini.

