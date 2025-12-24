Nu am primit încă niciun răspuns, de aceea întreb public și aici, în Libertatea, poate găsim măcar o măsură. Până la acel răspuns, pe care îl voi analiza temeinic, să analizăm măsurile luate începând cu 23 iunie 2025, data învestirii ca premier a unui dintre beneficiarii anulării alegerilor prezidențiale din 2024.

Administrația politică

A fost în favoarea populației numirea (și ulterior, când s-a aflat, demiterea) unui șpăguitor „de supraviețuire” – ca vicepremier responsabil cu „reforma statului”? Tocmai el, șpăguitorul, în condițiile în care furtul de TVA de la buget înseamnă mai mult de trei lei din 10 datorați?

A fost în favoarea populației numirea vicepremierului și ministru al apărării – Ionuț Moșteanu, cu studii „atât de superioare” încât nu au putut fi găsite pe nicăieri?

A fost în favoarea populației atunci când l-a menținut ca vicepremier pe domnul Tanczos Barna, cel care a fost responsabilul unui buget vizibil falsificat, ca ministru de finanțe în februarie 2025, în care a subevaluat cheltuielile?

  • Ianuarie 2025, la facerea bugetului: „Facem bugetul fără majorări de impozite și taxe. Calculăm bugetul pe un deficit de 7% fără majorări de taxe și impozite. Calculăm un deficit de 133 de miliarde de lei”. Aș adăuga, și cu o inflație prognozată la 5%.
  • Aprilie 2025, după facerea bugetului: „România își reafirmă angajamentul de se încadra în deficitul bugetar de 7% din PIB în 2025”.

Rezultatul? Deficit bugetar de 8,4% din PIB, de circa 160 de miliarde de lei (mai mare nominal decât cel din 2024), cu majorări de TVA, accize, impozit pe dividende etc. Și cu o rată a inflației de 10%, care a anulat de facto și puținele majorări salariale din 2025. Deci, nimic pentru populație.

A fost în favoarea populației atunci când a generat blocarea proceselor civile din justiție pentru o perioadă mai mare de trei luni, pentru simplul motiv că, întocmai cu Bulă, uitase să își ia „bilet” , neașteptând avizul?

Performanțele economice

Reîntoarcerea politicilor inflaționiste și delincvența financiară a statului față de populație, au fost ridicate la rangul de politici naționale în anul 2025.

Continui să tolerezi evaziunea fiscală? Da. Iar factura o pui pe seama populației și companiilor: majorezi TVA-ul pentru contribuabilii corecți și dublezi inflația, la 10% pentru toți.

Continui să tolerezi ineficiența administrației publice locale? Da. Și pui taxe mai mari ca să o întreții și să o finanțezi (impozitele locale se majorează cu peste 70% de la 1 ianuarie 2026).

Cum au ales Bolojan și Grindeanu să mimeze că fac ceva în privința administrației locale? Prin joc de glezne: mimând că vor da afară în 2025, 13.000 de salariați. Afară înseamnă afară – nu mutarea cheltuielilor în bugetul de pensii.

Pe lângă faptul că gurul administrației publice locale, Bolojan, număra salariații din administrația publică locală exact cum număra Ghiță Pristanda steagurile, așa cum am arătat aici, am calculat la acel moment și că în mod real, o astfel de măsură ar fi însemnat în mod real o economie anuală de cel mult 0,01% din PIB – nici pe aia nu a făcut-o.

Puțina reducere de personal pe care au făcut a reprezentat pensionarea a câțiva militari (și transferul cheltuielilor din bugetul de stat în cel de pensii, deci, niciun efect), și tăierea veniturilor și numărului profesorilor. Iar populației i se oferă „resturi” de stradă, școală și spital.

„În momentul de față, mediul privat din România, din foarte multe locuri, nu are pe cine angaja”, declara Bolojan în 2 septembrie 2025. „V-am spus că societățile private au posibilitatea să angajeze o mare parte din acești oameni, pentru că este nevoie pe piața forței de muncă private, și știți asta, în toată România, de angajați”, a mai spus Bolojan

Ooops! Numărul șomerilor tocmai depășise în august nivelul de 500.000, după majorarea TVA. Cel mai mare nivel din ultimii opt ani (cu excepția anului pandemic). Ca medie lunară, în 2025, au existat cu 40.000 de locuri de muncă mai puțin decât media lunară din 2024. Adică o piață slabă a forței de muncă și a oportunităților de angajare, slăbită chiar de politicile de austeritate „salvatoare”.

Ce au salvat?

În opinia mea, tăierile de cheltuieli căutate, dar negăsite în administrație (cu excepția veniturilor din învățământ, acolo unde „Maurul și-a făcut treaba și a trebuit să plece”) și majorările de taxe au fost realizate doar pentru ca fondurile combinatorilor din anticamerele guvernului să continue să fie disponibile pentru „șpăgi de supraviețuire”.

Citind „ordonanța trenuleț” constat:

  • în esență noi înghețări de venituri (o formă de delincvență financiară de stat, stat care nu vrea să-și respecte obligații legale precum majorarea de la 1 ianuarie 2026 a salariului minim sau majorarea pensiilor, măcar cu rata inflației)
  • prevederi care îi fac pe unii din anticamerele puterii să aplaude cu trei mâini
  • prevederi care îi fac pe unii din administrație să aplaude cu patru mâini: mai multe autorizații sau centralizarea lor – înseamnă mai multe oportunități pentru „anticamere”
  • prevederi care îi fac pe unii baroneți locali să aplaude cu cinci mâini
  • continuarea politicilor represive asupra puterii de cumpărare a populației, amplificate de la 1 ianuarie 2026 prin majorarea impozitelor locale cu peste 70%, prin noi majorări de accize, a impozitelor pe dividende etc.

Așa că deocamdată nici pentru 2026 nu am reușit să identific măcar o singură măsură în favoarea populației. Nici măcar amânarea cu șase luni a obligației legale de majorare a salariului minim. 

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Fiica Amaliei Enache nu pare să calce pe urmele mamei sale. Alma urmează pasiunea bunicului și a unchiului: „Mi-a cerut insistent”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! Cutremur în coaliție! Ce i-a transmis Sorin Grindeanu lui Ilie Bolojan în urmă cu puțin timp. Cuvintele lui fac acum înconjurul presei, iar Guvernul se zgâlțâie. Final de an plin de șocuri pentru români
Viva.ro
Breaking news! Cutremur în coaliție! Ce i-a transmis Sorin Grindeanu lui Ilie Bolojan în urmă cu puțin timp. Cuvintele lui fac acum înconjurul presei, iar Guvernul se zgâlțâie. Final de an plin de șocuri pentru români
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
gsp
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
GSP.RO
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
GSP.RO
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
Parteneri
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Libertateapentrufemei.ro
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Avantaje.ro
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online
Tvmania.ro
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online

Alte știri

Leena Liukkonen, ambasadoarea Finlandei în România: „Sunt asemănări importante între tradițiile noastre de Crăciun și cele din România”
Exclusiv
Știri România 13:00
Leena Liukkonen, ambasadoarea Finlandei în România: „Sunt asemănări importante între tradițiile noastre de Crăciun și cele din România”
Schimbări în circulația autobuzelor, începând de miercuri, 24 decembrie. STB anunță ce traseu va avea transportul în comun în această perioadă
Știri România 12:38
Schimbări în circulația autobuzelor, începând de miercuri, 24 decembrie. STB anunță ce traseu va avea transportul în comun în această perioadă
Parteneri
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Adevarul.ro
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Cadou de 3000 de euro primit de Sărbători de Mitică Dragomir de la vedeta FCSB-ului. „E Maybach-ul meu”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cadou de 3000 de euro primit de Sărbători de Mitică Dragomir de la vedeta FCSB-ului. „E Maybach-ul meu”. Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Roxana Nemeș, primul Crăciun alături de fetița și băiețelul ei. „Anul trecut, de Revelion, la ora 12 noaptea, mi-am pus dorința să rămân gravidă”
Stiri Mondene 14:00
Roxana Nemeș, primul Crăciun alături de fetița și băiețelul ei. „Anul trecut, de Revelion, la ora 12 noaptea, mi-am pus dorința să rămân gravidă”
Fiica Amaliei Enache nu pare să calce pe urmele mamei sale. Alma urmează pasiunea bunicului și a unchiului: „Mi-a cerut insistent”
Exclusiv
Stiri Mondene 13:00
Fiica Amaliei Enache nu pare să calce pe urmele mamei sale. Alma urmează pasiunea bunicului și a unchiului: „Mi-a cerut insistent”
Parteneri
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Două Românii, două realități financiare: cum putem reduce decalajul economic și social
ObservatorNews.ro
Două Românii, două realități financiare: cum putem reduce decalajul economic și social
Breaking news tragic! Legendarul cântăreț, iubit de generații întregi de români, diagnosticat cu cancer de Sărbători
Libertateapentrufemei.ro
Breaking news tragic! Legendarul cântăreț, iubit de generații întregi de români, diagnosticat cu cancer de Sărbători
Parteneri
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.ro
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
GSP.ro
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
Parteneri
Tradiții în Ajunul Crăciunului: Ce obiceiuri sunt în diferite regiuni ale țării
Mediafax.ro
Tradiții în Ajunul Crăciunului: Ce obiceiuri sunt în diferite regiuni ale țării
Explozie pe Autostrada A1! Un camion plin cu GPL a sărit în aer după un accident cu un TIR. Imagini șocante
StirileKanalD.ro
Explozie pe Autostrada A1! Un camion plin cu GPL a sărit în aer după un accident cu un TIR. Imagini șocante
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
Wowbiz.ro
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Denisa Coțolan a născut! Iancu Sterp a devenit tătic pentru prima dată și a postat prima imagine cu bebelușul
Wowbiz.ro
Denisa Coțolan a născut! Iancu Sterp a devenit tătic pentru prima dată și a postat prima imagine cu bebelușul
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Redactia.ro
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
KanalD.ro
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători

Politic

Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Exclusiv Interviu
Politică 23 dec.
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Politică 23 dec.
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Parteneri
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
ZiaruldeIasi.ro
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al României. Răspunsul lui Radu Miruță, noul șef al MApN
Fanatik.ro
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al României. Răspunsul lui Radu Miruță, noul șef al MApN
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)
Spotmedia.ro
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)