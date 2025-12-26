Condamnat la șase ani de închisoare pentru că și-a sufocat soția

Franco Cioni a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru că și-a sufocat soția, Laura Amidei, în locuința lor din Vignola, pe 14 aprilie 2021. Cei doi erau căsătoriți de 45 de ani. Laura, în vârstă de 68 de ani la momentul decesului, fusese diagnosticată cu cancer pulmonar în 2016, boala extinzându-se ulterior la creier. De asemenea, soția sa se afla într-o stare semicomatoasă în ultimul an de viață.

După eliberarea sa, Cioni a declarat: „Am fost întotdeauna convins de ceea ce am făcut și că ar trebui să plătesc toate consecințele”. El a explicat că decizia sa a venit ca urmare a dorinței soției sale de a muri acasă. „Voia să moară acasă și a doua zi ar fi luat-o de acolo, așa că am spus: acum e de ajuns”, a spus el.

Grațierea și dezbaterea despre sinuciderea asistată

Grațierea acestuia, una dintre cele cinci aprobate în această săptămână de președintele italian Sergio Mattarella, a subliniat nevoia urgentă de a aborda legislativ problema sfârșitului vieții. Cu toate acestea, discuțiile politice pe acest subiect au fost până acum limitate, deși instanțele italiene au fost implicate frecvent în astfel de cazuri complexe și controversate.

Cioni a mulțumit instanțelor pentru recunoașterea circumstanțelor atenuante și pentru aplicarea unei pedepse reduse. Totodată, el a exprimat speranța că parlamentul va aborda problema legislativă: „Dar o lege modernă privind sfârșitul vieții și îngrijitorii trebuie să fie o prioritate”.

Cazuri similare și precedent juridic

În iulie 2024, Curtea Constituțională din Italia a hotărât că pacienții au dreptul de a refuza tratamentele medicale, indiferent de complexitatea sau caracterul lor invaziv. Totuși, această decizie nu ar fi aplicabilă cazului Laurei Amidei. De-a lungul anilor, Italia a fost martora mai multor cazuri similare, fiecare declanșând dezbateri aprinse.

Un exemplu este cazul lui Piergiorgio Welby din 2006, un pacient diagnosticat cu distrofie musculară progresivă, care a cerut să-i fie oprit tratamentul. Instanța i-a respins cererea, dar medicul său a decis să acționeze de unul singur. În cele din urmă, medicul a fost achitat. În 2009, cazul Eluanei Englaro, o tânără aflată în comă timp de 17 ani, a creat o altă polemică. Tatăl său, Beppino, a obținut în cele din urmă permisiunea de a-i opri hidratarea și nutriția artificială, după o lungă luptă juridică.

Biserica Catolică respinge eutanasia și avertizează că grațierea nu legitimează crima

Revista catolică Famiglia Cristiana a subliniat că grațierea acordată lui Cioni de către președintele Mattarella nu justifică fapta comisă. „Se spune că pedeapsa nu mai este considerată necesară și proporțională. Nu legitimează crima, nu o absolvă, nu o redefinește”, a precizat publicația.

În același timp, Papa Leon a reiterat opoziția Bisericii Catolice față de eutanasie. Marți, Suveranul Pontif și-a exprimat dezamăgirea față de decizia statului Illinois de a permite sinuciderea asistată medical. „Am fost foarte clari în ceea ce privește necesitatea de a respecta sacralitatea vieții de la bun început până la sfârșit și, din păcate, din alte motive, el a decis să semneze acel proiect de lege”, a declarat Papa, referindu-se la discuția sa cu guvernatorul JB Pritzker.

