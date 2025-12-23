Cine este Sandro Ruotolo

Născut la Napoli, acum în vârstă de 70 de ani, europarlamentarul Sandro Ruotolo are în spate o carieră de peste 40 de ani în jurnalism. Și-a început activitatea în presa scrisă în 1974, când avea 19 ani, la ziarul „Il manifesto”. Apoi a fost reporter de radio și televiziune în Napoli și la nivel național și a lucrat pentru mari instituții media din Italia, precum RAI și Mediaset. Activitatea jurnalistică s-a axat pe investigații sensibile, legate de traficul de droguri, deșeurile toxice, corupție și crima organizată din sudul Italiei.

Numai că investigațiile despre Camorra, mai precis despre clanul Casalesi, i-au adus nu doar recunoaștere profesională, ci și amenințări cu moartea din partea temutei Mafii italiene. Din acest motiv, încă din 2015, Sandro Ruotolo a trăit sub protecția poliției, cazul lui fiind menționat inclusiv în rapoarte ale Departamentului de Stat al SUA și de organizații internaționale precum Reporteri fără Frontiere.

Din 2024, Sandro Ruotolo este europarlamentar în cadrul grupului S&D (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European), fiind ales pe listele Partidului Democrat (PD) din Italia. El este un apărător al libertății presei, foarte activ în dezbaterile din P.E. referitoare la acest subiect, cu numeroase intervenții în probleme legate de intimidarea jurnaliștilor și abuzurile împotriva presei.

Mesaj din Strasbourg: „Domnule prim-ministru, aveți atât de multă putere… Un pic de echilibru v-ar prinde bine”

În această calitate, europarlamentarul a vorbit cu jurnalistul Libertatea pe 16 decembrie, chiar în biroul său de la Strasbourg, despre cele trei măsuri principale impuse presei de Guvernul Bolojan, instalat la Palatul Victoria pe 23 iunie: interzicerea accesului la începutul ședințelor de Guvern, restricționarea posibilității jurnaliștilor de a filma și fotografia liber în primele minute și limitarea întrebărilor la conferințele de presă la una per jurnalist.

Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Sandro Ruotolo, în biroul său de la Parlamentul European. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea

Interviul a avut loc la 36 de ani de la Revoluția din 1989, dar și la 36 de ani de la apariția primului număr al ziarului Libertatea.

– Domnule Ruotolo, cum apreciați decizia Guvernului de la București de a înlocui accesul presei la începutul ședințelor de guvern cu distribuirea exclusivă de materiale video și foto oficiale și ce efect credeți că are această decizie asupra transparenței? Menționez că această practică a fost instituită de actualul premier la preluarea mandatului, acum șase luni, și reprezintă o schimbare radicală față de abordarea fostului prim-ministru.
– Din punctul meu de vedere, acest lucru nu trebuie să se întâmple într-o țară democratică. Un prim ministru are o putere enormă, dar scopul presei este tocmai să-i analizeze și să-i pună sub semnul întrebării pe cei care sunt la putere. De aceea, Guvernul nu trebuie să decidă ce imagini sau ce informații sunt bune pentru public. Acest lucru este contrar principiilor transparenței. Doar datorită presei cetățenii pot înțelege dacă un politician este bun sau rău. Din acest motiv, un prim-ministru nu poate să stabilească el ce imagini, indiferent că vorbim despre foto sau video, sunt acceptabile și care nu. Iar aici aș vrea să vă mai spun ceva.

Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Exemplu de imagine oficială cu premierul Ilie Bolojan de la ședința de Guvern din 18 decembrie. Foto: Guvernul României

– Vă ascult.
– Dreptul la viață privată se poate aplica cetățenilor obișnuiți, dar atunci când este vorba despre un politician aflat la putere, presa trebuie să poată monitoriza, investiga, verifica și dezvălui totul despre acel politician. Acestea fiind spuse, cred că ceea ce se întâmplă în România este, într-o măsură diferită, un fenomen care afectează multe alte țări.

– La ce vă referiți mai exact?
– Ne confruntăm cu o regresie democratică globală, cu o reducere a drepturilor civile și a libertăților fundamentale. Europa de astăzi nu mai este cea de acum patru ani, adică naționalismul și suveranismul avansează, în timp ce drepturile civile și sociale și însăși ideea de unitate și federalism sunt în regres. Nu întâmplător criza democrațiilor coincide cu criza libertății presei. Acest lucru a fost subliniat și de instituțiile europene. Spre exemplu, comisarul european Michael McGrath a declarat că libertatea presei în Europa nu este negociabilă, așa cum a subliniat și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Însă, în realitate, putem vedea clar că este negociabilă. Semnalele sunt numeroase și, din păcate, asistăm la o adevărată criză a instituțiilor democratice.

Europarlamentar: „Conferințele de presă nu aparțin premierului, ele aparțin publicului”

– Am înțeles. Revenind la situația din România, presa are dreptul să-i adreseze prim-ministrului, domnul Ilie Bolojan, o singură întrebare la conferințele de presă organizate la Guvern. Mai mult, nu sunt permise întrebările de follow-up, adică pentru a obține informații suplimentare dacă la prima se evită răspunsul. Ce părere aveți despre acest lucru?
– Nu există întrebări nepotrivite. Un politician poate alege dacă și cum răspunde, dar trebuie întotdeauna să permită jurnalistului să pună întrebarea. Chiar și lipsa unui răspuns este deja un răspuns. Aici trebuie spus ceva: conferințele de presă nu aparțin premierului, ele aparțin publicului. Când un prim-ministru acordă jurnaliștilor o oră din timpul său, trebuie să o facă amintindu-și că el nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor.

– Pe de altă parte, premierul Bolojan susține că respectă presa și, deși nu răspunde la mai mult de o întrebare per jurnalist, purtătoarea de cuvânt, doamna Ioana Dogioiu, invocă drept argument faptul că prim-ministrul apare și în emisiuni televizate, unde răspunde întrebărilor moderatorului. Pe baza experienței ca jurnalist de televiziune, cum evaluați această justificare?
– Un interviu televizat nu garantează pluralismul. Libertatea presei decurge din prezența mai multor jurnaliști cu perspective, sensibilități și abordări diferite. Astfel cetățenii își pot forma o opinie, nu printr-un singur punct de vedere. Chiar și interviurile televizate, dacă rămân izolate, nu permit întotdeauna jurnaliștilor să își îndeplinească pe deplin rolul. Ar trebui încurajată prezența mai multor voci, capabile să surprindă diferite aspecte ale realității. Tocmai datorită acestui pluralism al gândirii se dezvoltă cetățenii și opinia publică, cu siguranță nu printr-o singură mentalitate.

Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Fostul premier Marcel Ciolacu discuta cu jurnaliștii înaintea ședințelor de Guvern, iar presa avea apoi acces și la primele minute ale ședinței. Foto: Hepta

– Înțeleg că dumneavoastră considerați că aceste restricții din România, care urmează unei deschideri față de presă din partea guvernului anterior, reprezintă un regres democratic. Este corect?
– Absolut da. Și aș mai adăuga că și climatul din Europa este foarte prost. Era postbelică a secolului XX, când naționalismul german și italian a dus la al Doilea Război Mondial, la exterminarea evreilor și la milioane de morți pe teritoriul european, s-a încheiat. Părinții fondatori ai Europei aveau o idee simplă: dacă reunim statele, le putem împiedica să se lupte între ele. Acea lume s-a sfârșit. Vedem acest lucru în Ungaria lui Orbán, în Statele Unite ale lui Trump, în Argentina lui Milei și în Israelul lui Netanyahu. Peste tot, atacurile asupra libertății presei sunt cel mai mic numitor comun. Europa părinților fondatori încă există. Europa încă poate rezista. Legea europeană privind libertatea presei poate fi antidotul. Există o măsură decisă în legislatura anterioară, când majoritatea era mai progresistă și pro-europeană. Iar Legea privind libertatea presei este o lege care trebuie respectată, nu o recomandare.

De altfel, datele confirmă acest lucru. România a coborât mai multe poziții, până pe locul 55, în cel mai recent clasament mondial al libertății presei realizat de Reporteri fără Frontiere și se apropie de zona de risc ridicat, potrivit Media Pluralism Monitor. Acest lucru ar trebui să fie un motiv de îngrijorare pentru Europa și pentru noi toți. Atunci când cei aflați la putere restricționează accesul și activitatea jurnaliștilor, ne confruntăm cu o formă de intimidare. Însă climatul este nefavorabil aproape peste tot: atacurile asupra libertății presei au devenit cel mai mic numitor comun al multor tendințe politice contemporane. Tocmai de aceea libertatea presei nu este negociabilă în Europa, așa cum demonstrează Legea europeană privind libertatea presei, care nu este o recomandare, ci o lege obligatorie. Este unul dintre ultimii anticorpi democratici pe care îi avem și trebuie apărat și aplicat.

Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Sala de plen a Parlamentului European din Strasbourg, aflată în clădirea Louise Weiss, numită așa după o jurnalistă și politiciană franceză (1893-1983) care a luptat pentru libertatea de exprimare. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea

Europarlamentar: „Cu cât libertatea presei este mai fragilă, cu atât democrația va fi mai slabă în țara dumneavoastră”

– Am remarcat că ați folosit cuvântul „intimidare”. Deci dumneavoastră, pe baza experienței de jurnalist amenințat pentru investigațiile făcute, considerați că aceste restricții sunt o formă de intimidare?
– Absolut. În Italia, de exemplu, există un fenomen foarte puternic: crima organizată. Este diferită de cea din alte țări. Mafia este specific italiană, deoarece este o organizație care interacționează cu politica, finanțele și economia. Deci, este o entitate politică activă, iar în cadrul mafiei există o dictatură: nu poți decide, poți doar coexista. Mafia coexistă cu sistemele democratice. În România, adevărata problemă este că politicienii vor să fie la putere fără să dea socoteală presei. Ei bine, pentru Europa, libertatea presei este un aspect nenegociabil și o prioritate, la fel ca știrile false, rețelele sociale și marile companii de tehnologie. Avem nevoie de transparență și democrație, lucruri pe care șeful guvernului dumneavoastră pare că nu le dorește. El consideră că presa este în slujba sa, când presa ar trebui să fie, de fapt, în slujba cetățenilor prin intermediul presei.

– Bun. În final, aveți un mesaj de aici, din Parlamentul European de la Strasbourg?
– Pentru cetățeni: aveți încredere în jurnaliști, credeți în jurnaliști. Salariile jurnaliștilor din România sunt mici, dar, în ciuda acestui fapt, ei aleg această cale pentru democrație. Iar dumneavoastră, domnule prim-ministru, aveți atât de multă putere… Un pic de echilibru v-ar prinde bine. Și aș încheia spunând un lucru.

– Vă pot filma?
– Sigur. Domnule prim-ministru, cu cât libertatea presei este mai puternică, cu atât democrația va fi mai puternică în țara dumneavoastră. Cu cât libertatea presei este mai fragilă, cu atât democrația va fi mai slabă în țara dumneavoastră.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale. Toți au rămas uimiți când au aflat că e chiar el
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale. Toți au rămas uimiți când au aflat că e chiar el
Așa mamă, așa fiică! Wow, cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani! Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente imagini cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Unica.ro
Așa mamă, așa fiică! Wow, cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani! Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente imagini cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
gsp
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
GSP.RO
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
GSP.RO
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
Parteneri
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Libertateapentrufemei.ro
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Avantaje.ro
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online
Tvmania.ro
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online

Alte știri

Serele și solarele fermierilor nu vor fi impozitate în 2026: „A fost modificat Codul Fiscal”
Știri România 23 dec.
Serele și solarele fermierilor nu vor fi impozitate în 2026: „A fost modificat Codul Fiscal”
Proiectul care modifică legislația pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, adoptat de Senat. Ce schimbări presupune
Știri România 23 dec.
Proiectul care modifică legislația pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, adoptat de Senat. Ce schimbări presupune
Parteneri
Deplasarea Polului Nord magnetic al Pământului s-a accelerat dramatic. Cum ne afectează acest lucru viața
Adevarul.ro
Deplasarea Polului Nord magnetic al Pământului s-a accelerat dramatic. Cum ne afectează acest lucru viața
Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister
Fanatik.ro
Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Ce provocări are Anghel Damian ca tată! Dezvăluiri emoționante despre fiul lui, Sasha. „Eu nu cred în calități și defecte”
Stiri Mondene 23 dec.
Ce provocări are Anghel Damian ca tată! Dezvăluiri emoționante despre fiul lui, Sasha. „Eu nu cred în calități și defecte”
Surpriza lui Dan Negru pentru ziua de Crăciun, 25 decembrie. Prezentatorul TV va surprinde pe toată lumea
Stiri Mondene 23 dec.
Surpriza lui Dan Negru pentru ziua de Crăciun, 25 decembrie. Prezentatorul TV va surprinde pe toată lumea
Parteneri
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Ninge de Crăciun în București și în sudul țării. Strat de zăpadă de 8 cm
ObservatorNews.ro
Ninge de Crăciun în București și în sudul țării. Strat de zăpadă de 8 cm
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Libertateapentrufemei.ro
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Parteneri
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.ro
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
GSP.ro
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
Parteneri
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Mediafax.ro
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Rusia anulează acordul militar cu România. Schimbare majoră care declanșează alerta în NATO
StirileKanalD.ro
Rusia anulează acordul militar cu România. Schimbare majoră care declanșează alerta în NATO
Denisa Coțolan a născut! Iancu Sterp a devenit tătic pentru prima dată și a postat prima imagine cu bebelușul
Wowbiz.ro
Denisa Coțolan a născut! Iancu Sterp a devenit tătic pentru prima dată și a postat prima imagine cu bebelușul
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
Wowbiz.ro
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Redactia.ro
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
EXCLUSIV Dan Negru, tradiția pe care o respectă în fiecare an de Crăciun, alături de familia sa: „Mă bucur încă de mama”
KanalD.ro
EXCLUSIV Dan Negru, tradiția pe care o respectă în fiecare an de Crăciun, alături de familia sa: „Mă bucur încă de mama”

Politic

Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Politică 23 dec.
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Exclusiv Interviu
Politică 23 dec.
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Parteneri
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
ZiaruldeIasi.ro
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Fanatik.ro
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)
Spotmedia.ro
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)