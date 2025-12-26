Proiectul, cu un buget estimat la 400 de milioane de dolari, a stârnit controverse. Președintele Trump a declarat că sala de bal, care va avea o suprafață de 8.360 de metri pătrați, va depăși în dimensiuni clădirea principală a Casei Albe, ce măsoară 5.000 de metri pătrați. Această propunere a atras critici puternice din partea activiștilor pentru conservarea patrimoniului, care au inițiat acțiuni în justiție pentru a opri construcția. În plus, parlamentarii democrați acuză proiectul de abuz de putere și investighează sursele de finanțare.

Comisia Națională de Planificare a Capitalei, însărcinată de Congres cu gestionarea planificării terenurilor federale din Washington, a refuzat să analizeze demolarea fostei aripi de est, precum și impactul potențial asupra proprietăților istorice. Această decizie marchează cea mai semnificativă schimbare adusă proprietății istorice în ultimele decenii.

National Trust for Historic Preservation, o organizație nonprofit înființată de Congres, a intentat un proces pentru a bloca și construcția. Organizația susține că sala de bal propusă ar afecta semnificativ arhitectura istorică a Casei Albe. Cu toate acestea, la începutul lunii decembrie, un judecător a refuzat să emită un ordin temporar de restricție împotriva lucrărilor de construcție, motivând că specificațiile proiectului nu sunt încă definitive. O nouă audiere este programată pentru luna ianuarie.

Președintele Trump, cunoscut pentru cariera sa de dezvoltator imobiliar, a jucat un rol activ în acest proiect. El a descris sala de bal ca parte a unui efort de înfrumusețare a Casei Albe și a capitalei americane, în contextul pregătirilor pentru celebrarea a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite, care va avea loc în 2026. Alte propuneri ale sale includ construcția unui arc monumental lângă Washington și redecorarea Biroului Oval cu foiță de aur și plăci comemorative.

Demolarea majorității fostei aripi de est a avut loc deja în octombrie, fără consultări publice detaliate sau notificări prealabile. Recent, Comisia de Planificare a publicat o informare online, anunțând o evaluare formală în primăvara anului 2026, care va analiza aspecte precum impactul asupra peisajului, liniilor vizuale și spațiilor publice.

