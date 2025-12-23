Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu

Este vorba despre Ministerul Dezvoltării. Ioana Dogioiu a subliniat că acesta acordă o importanţă deosebită investiţiilor finanţate pentru anul 2026. „Vreau să vă semnalez ordonanţa aprobată la propunerea Ministerului Dezvoltării care prioritează investiţiile finanţate de minister în anul 2026. Astfel, potrivit actului normativ, pentru obiectivele finanţate prin Programul Anghel Saligny se vor stabili criterii de prioritizare în funcţie de categoriile de investiţii şi de gradul de decontare al lucrărilor care vor fi aprobate prin hotărâre de guvern în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe.

Obiectivele care au ca beneficiari consilii judeţene, sectoarele Capitalei sau municipiile reşedinţă de judeţ vor fi finanţate în proporţie de 80% cu o cofinanţare locală de 20%. Iar cererile de plată vor fi plătite garantat de Ministerul Dezvoltării în ordinea depunerii acestora”, a declarat Ioana Dogioiu.

Ministerul Dezvoltării implementează noi măsuri digitale pentru gestionarea proiectelor. Conform Ioanei Dogioiu, „pentru proiectele finanţate prin Compania Naţională de Investiţii şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe cererile se vor depune digital prin platforma de investiţii mdlpa.ro pe acelaşi principiu care a fost aplicat în cazul Programului Naţional de Investiţii Anghel Saligny şi a PNRR”.

De asemenea, Dogioiu a evidenţiat că situaţia financiară a Ministerului Dezvoltării este una solidă. „În acest moment toate facturile Ministerului Dezvoltării sunt la zi. Ministerul Dezvoltării intră fără arierate în anul nou. Toate au fost plătite pe programele finanţate de Ministerul Dezvoltării”, a mai declarat aceasta.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a menţionat că noile reguli vor asigura o prioritizare eficientă a investiţiilor, iar plăţile vor fi procesate în ordine strictă pentru a garanta transparenţa şi eficienţa.