Intervenţiile Salvamont din ultimele 24 de ore

Conform datelor Dispeceratului Naţional Salvamont România, în această perioadă au fost înregistrate 14 apeluri de urgenţă. Intervenţiile au avut loc în mai multe judeţe, printre care Gorj, Hunedoara, Brașov, Argeş, Cluj, Prahova, Maramureş, Mureş, Vâlcea şi Suceava. Fiecare dintre aceste locaţii a avut nevoie de sprijinul salvatorilor montani pentru situaţii de urgenţă.

În urma acestor intervenţii, 22 de persoane au fost salvate. Şapte dintre acestea au fost transportate la spital cu ambulanţe SAJ, SMURD sau Salvamont. Celelalte persoane au fost preluate de rude sau prieteni pentru a ajunge în siguranţă acasă.

Recomandări pentru turişti

În aceeaşi perioadă, dispeceratul a primit 22 de apeluri pentru informaţii despre traseele turistice şi starea pârtiilor din zonele montane. Salvamont România face apel la prudenţă şi responsabilitate din partea turiştilor, îndemnându-i să se alăture campaniei de reducere a accidentelor montane.

Dispeceratul Naţional Salvamont subliniază importanţa respectării măsurilor de siguranţă.

Atenţionări meteo pentru următoarele zile

Meteorologii avertizează asupra unor condiţii meteo severe care urmează să afecteze România în perioada 26-29 decembrie. Începând cu noaptea de 28 decembrie, cea mai mare parte a ţării va fi sub cod galben şi portocaliu de vânt puternic şi ninsori viscolite.

Potrivit prognozei ANM, vântul va sufla cu intensitate, având viteze de 40-60 km/h în majoritatea regiunilor ţării, iar la munte, rafalele vor depăşi 60-80 km/h, viscolind zăpada. În nord, centru, est şi în zonele montane se aşteaptă ninsori care vor aduce un strat de zăpadă cu grosimi între 5 şi 15 centimetri. De asemenea, există riscul formării gheţuşului şi poleiului.

Condiţii meteo severe pe 28-29 decembrie

În noaptea de 28 spre 29 decembrie, vântul va deveni extrem de puternic în Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea şi în zona montană.

Rafalele vor ajunge la 110-130 km/h în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, iar condiţiile meteorologice vor determina viscol puternic şi vizibilitate foarte redusă. Zăpada va fi troienită, iar condiţiile de circulaţie ar putea deveni dificile.

5 știri by Libertatea - Actualitate. Cât a crescut prețul aurului şi argintului. Sancţiuni dure pentru medicii care răspândesc informaţii false

