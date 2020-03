De Livia Lixandru,

Interpreta a declarat că deși era într-o relație, între ea și fostul iubit nu mai era nimic, iar Cătălin, antrenorul ei de fitness, i-a fost inițial bun prieten.

La începutul lui septembrie 2019, Alin a murit după ce a stat trei săptămâni în comă, cu arsuri extrem de grave provocate de un individ care l-a incendiat în scara blocului din Craiova, în care locuia. Iubitul Oanei Radu n-a mai putut lupta pentru viața sa și pe 7 septembrie și-a dat ultima suflare.

Oana Radu și Cătălin se cunoșteau de 6 ani

Concurenta „Bravo, ai stil! Celebrities’ a încercat să depășească tragedia și s-a apucat de sport și, se pare că, tocmai această decizie i-a schimbat viața. Antrenorul de fitness i-a devenit iubit și acum este foarte fericită, cu un inel de logodna pe deget.

„La sfârșit de septembrie i-am scris lui Cătălin și i-am spus că vreau să îmi schimb viața. Voiam să dau un reset. Eu pe Cătălin îl cunosc de șase ani de zile și eram foarte îndrăgostită de el. El e un tip foarte dificil în sensul de foarte organizat’, a spus Oana Radu, potrivit VIVA!

„Eram extrem de nefericită, plină de datorii, frustrări și extrem de neserioasă cu mine și cu cei din jurul meu. Îmi dau seama câte lucruri bune a trezit în mine și cât de mult m-a schimbat. M-a învățat să trăiesc sănătos și să îmi iubesc corpul.

Aproape că m-a făcut să iubesc sportul. Mi-a schimbat de două ori viața! Prima oară când am slăbit tot datorită lui, și acum! M-a ajutat să scap aproape total de atacurile de panică și frici. M-a învățat să fiu serioasă și să îmi țin cuvântul față de oamenii din jurul meu.

M-a învățat să îmi respect și să îmi prețuiesc familia dar și pe cei apropiați. Sunt foarte fericită alături de tine! Atât de fericită cum nu mi-am imaginat că pot merită vreodată! Atât de fericită încât nu mă gândesc decât la prezent.

Sunt sigură că viitorul vine cu ceea ce este întotdeauna mai bun pentru noi, și am învățat să nu regret nimic din ceea ce nu am avut, sau am pierdut.. Nu este un păcat să te îndrăgostești, nu este un păcat să îți asumi, este în schimb un mare păcat să judeci!’, spunea Oana Radu în urmă cu o lună, cu ocazia zilei de naștere a noului său iubit.

