Cinci cupluri au revenit în competiție și au aflat că mai au o șansă de a lupta pentru marea finală și pentru premiul care poate ajunge până la 100.000 de euro. Într-o vilă în care starea de bine guvernase atmosfera, totul s-a schimbat la aflarea veștilor. Diseară, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, revine Power Couple, iar Dani Oțil se pregătește să le ofere concurenților vești care vor surprinde pe toată lumea.

Fără timp de relaxare și de pregătire, echipele revenite au fost anunțate că vor intra într-o probă de ultimă șansă, la finalul căreia cei mai buni revin în show, cu drepturi totale și cu bugetul pe care îl aveau strâns când au plecat. De cealaltă parte, semifinaliștii au avut vreme de odihnă și șansa de a vedea proba pe televiziorul din sufragerie. De acum, se trage linie și se dau veștile importante.

Ediția în care toate cuplurile au revenit la Power Couple a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:28 – 24:06, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.5 puncte de rating şi 20.9% cotă de piaţă, în timp ce postul secund, PRO TV, avea 4.1 puncte de rating şi 15.4% cotă de piaţă. Și la nivelul publicului urban, Antena 1 a fost lider de audiență, înregistrând 4.5 puncte de rating și 13.6% cotă de piață, față de PRO TV care avea 4.2 puncte de rating și 12.8% cotă de piață. În intervalul 20:28 – 23:21, la intersacția cu show-ul Desafio, Antena 1 era lider de audiență cu 5.7 puncte de rating și 20.0% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 4.5 puncte de audiență și 15.9% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:44, peste 900 de mii de telespectatori se bucurau de show.

În intervalul 19:00 – 24:00, la intersecția cu programele PRO TV, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 4.9 puncte de rating și 18.2 cotă de piață.

Au mai rămas doar câteva ore până când Dani Oțil va anunța cine revine în competiție! Tot atunci, el va oferi și ultima superputere din sezonul 3, iar aceast va schimba tot! Despre ce este vorba, aflăm curând.

Echipele se pregătesc de Semifinală! Ce-i așteaptă și cum se vor descurca în lupta spre marea finală?

Astăzi și mâine, de la 20:30, nu ratați la Antena 1 și pe AntenaPLAY, ultimele două ediții din Power Couple!