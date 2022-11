Invitat în emisiunea online „Duet” cu Alexandra Ungureanu, Puya a fost luat la întrebări de cântăreață, care nu a ezitat să-l chestioneze și cu privire la propria lui afacere. Este vorba despre fabricare și comerț de vin, scrie wowbiz.ro.

„Nu prea merge afacerea? Bei mai mult tu cu familia și prietenii?!”, l-a întrebat Alexandra Ungureanu. Imediat, Puya a spus că da. „Cam așa ceva, da. Adică, e nevoie de mult mai multă dedicare. Eu mă ocup cu muzica, nu cu vândutul de vin, dar cine știe. Până când o să îl descopere lumea… Eu nu am pus mâna pe struguri. Am fost la Urlați, acolo unde se face vinul, am vorbit cu enologul de acolo, gustam mai multe soiuri, la un moment dat mergeam săptămânal să gust, până când am decis, a durat ceva și am rămas prieteni. Chiar am învățat foarte multe despre vin și despre problemele producătorilor de vin din România și tot așa”, a explicat cântărețul.

Și a continuat: „Nu e chiar un business, dar eu tot timpul când m-am apucat de ceva care nu era în domeniul muzical, tot timpul am dat greș. Nu știu să fac altceva. Asta fac de la 16 ani. Într-adevăr, aș putea să fac mai multe, să dezvolt business-uri, pe lângă muzică, numai că tot timpul e nevoie de timp. Dacă unii vor să fie milionari, n-au decât. Viața se măsoară în timp, nu în bani”.

Recomandări Am fost la un spectacol de operă la Odesa. Întârziat cu aproape o oră din cauza unei alarme de atac aerian, când artiștii și publicul au mers în adăpost

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

În aceeași emisiune, Puya a făcut dezvăluiri și despre cariera lui. A recunoscut că la un moment dat a vrut să pună punct. Totul se întâmpla când colegul lui, Sișu, era arestat, iar el trebuia să apară singur la concerte. „Am vrut, da. Mai ales după intrările lui Sișu pe la pușcărie așa, foarte dese, lumea avea impresia că mie îmi mergea foarte roz și că datorită faptului că el apărea la televizor, eu aveam foarte multe spectacole.

Din contră, eu nu aveam niciun spectacol, tocmai că lumea credea că o să venim pe acolo, ne tragem în venă și nu mai cântăm și doi zicea unde e celălalt. Eram deja un cuplu destul de clădit, nu-și imagina nimeni pe mine solo. Foarte târziu m-am apucat eu de o carieră solo”, a mărturisit Puya, la „Duet”, conform wowbiz.ro.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Detaliul remarcat de jurnaliștii români în avioanele Qatar Airways. Ce au văzut pe monitoare i-a uimit. Nu se așteptau la asta

Playtech.ro ȘOC! Răsturnare de situație după explozia din Polonia! NATO a făcut anunțul ULUITOR!

Viva.ro Lia Bugnar a răbufnit acum! Declarația neașteptată făcut de actriță după ce a aflat că Theo Rose este însărcinată: 'Un soi de milă...'

Observatornews.ro Momentul în care Culiţă Sterp loveşte cu bolidul său un Logan, în centrul Clujului. Celebrul interpret era beat, a trecut pe roşu şi a plecat de la locul accidentului

Știrileprotv.ro Biden îi răspunde lui Zelenski, care a contrazis SUA și NATO privind originea rachetei din Polonia

FANATIK.RO Greşeala uriaşă pe care o fac mai toţi românii când se uită la televizor. Așa se dublează factura la curent

Orangesport.ro Imagine uluitoare. Ce avea asupra sa un militar rus ucis. Soldaţii ucraineni au rămas perplecşi. FOTO

HOROSCOP Horoscop 17 noiembrie 2022. Balanțele au parte de o zi deosebit de interesantă, care îi invită la reconsiderarea unor convingeri proprii