Actrița a decis să spună acum tot adevărul despre căsnicia de 7 ani cu baronul italian și motivele care au dus la divorț. Ramona Bădescu a fost întrebată de către Denise Rifai: „L-ați iertat pe fostul soț că v-a lăsat pe drumuri?”. Ea a mărturisit că între ei nu a mai existat iubire, iar în momentul în care au început amenințările a decis să plece defintiv din viața lui.

„Nu pot sa spun că m-a lăsat pe drumuri, a fost hotărârea mea, una luată de comun acord. Ajunsesem în momentul în care nu ne mai iubeam, nu mai aveam emoția de a ajunge acasă și să mă strângă în brațe, să facem dragoste, să stăm împreună, nu mai exista aceea dorință.

Eu recit doar pe contract și în filme, dar în viața reală nu sunt o bună actriță. Nu-mi place să mint, să înșel, pentru că m-aș înșela pe mine însămi, ci prefer să închid o relație și să închid o alta nouă. Vreau să fiu foarte adevărată și tranșantă cu persoana de lângă mine, vreau să-i spun că nu ne mai iubim și că nu mai putem să stăm împreună”, a declarat în emisiunea de la Kanal D.

De asemenea, Ramona Bădescu susține că nu va sta niciodată într-o relație în care este agresată și sfătuiește toate femeile să ia măsuri atunci când sunt lovite de partenerii de viață. Actrița, în vârstă de 52 de ani, și-a făcut curaj și a plecat de lângă bărbatul pe care nu-l mai iubea și care nu o mai făcea fericită.

„Soțul meu a fost un om deosebit, m-a cucerit, a fost o perioadă foarte frumoasă din viața mea, și nu aș suporta să stau lângă un bărbat care m-ar lovi, iar cu această ocazie vreau să spun tuturor femeilor, care sunt victime ale unor bărbați violenți: nu suportați, denunțați, pentru că un bărbat te poate lovi cu un trandafir, dar nu trupește!

A fost o frumoasă relație, s-a terminat, iar când s-a ajuns să spună că «dacă pleci, nu mai ai nimic, ai curaj?» eu am spus am curaj și am plecat. Am refăcut totul și Dumnezeu mi-a dat de 10 ori mai mult. Da, l-am iertat și îi doresc tot binele din lume”, a continuat actrița.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Ramona Bădescu: „Și-a refăcut viața cu o persoană cu care era și când era căsătorit cu mine”

Deși a suferit cumplit, momentul care a rănit-o cel mai tare a fost acela în care a aflat că în timpul căsniciei lor, el a avut un copil. L-a iertat, însă lucrurile nu au mai funcționat între ei. Ramona Bădescu a mărturisit că baronul italian cu care a fost căsătorită timp de 7 ani și-a refăcut viața alături de femeia cu care era și atunci când era căsătorit cu ea.

Cel mai rău m-a rănit când am aflat că în timpul căsniciei a avut un copil. După ce l-am iertat, și-a refăcut viața cu o persoană cu care era și când era căsătorit cu mine, deci se explică de ce acel nu și din partea lui și acea senzație de nedorință”, a spus Ramona Bădescu la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Acum, Ramona Bădescu trăiește o frumoasă poveste de dragoste de aproape patru ani alături de Fabio Cali, cu care are și un băiețel de doi ani, Ignazio.

