Duminică, 29 ianuarie, Șerban Huidu, realizator de radio și televiziune, a fost prezent în platoul de la „40 de întrebări cu Denise Rifai” emisiune de interviuri portret, difuzată la 22:00, la Kanal D.

Șerban Huidu este primul „cârcotaș” al României și continuă să își mențină titulatura, la mai bine de două decenii de când, sub umbrela pamfletului, disecă gafele făcute de vedetele autohtone. Până în anul 2014, Mihai Găinușă i-a fost coleg de platou, până când acesta din urmă a părăsit emisiunea de satiră. Evenimente dramatice, ale căror protagonist a fost Șerban Huidu, au ținut primele pagini ale publicațiilor din România.

În emisiunea de la Prima TV, au apărut „bebelușele”. Delia Florea era bebelușa brunetă, iar Oana Ioniță era bebelușa blondă. Acestora li s-au alăturat pe parcurs alte dansatoare, printre care și Ioana Petric. Încă din prima ediție a emisiunii Șerban Huidu a lansat replica: „Bebelușelor, dans!”.

De-a lungul timpului au apărut mai multe speculații potrivit cărora între Șerban Huidu și Ioana Petric ar fi existat mai mult decât o relație profesională, mai ales că Ioana Petric a fost provomată în rolul de coprezentator. La un moment dat au apărut imagini cu cei doi la un restaurant, iar mulți au crezut din nou că se întâmplă ceva între ei. Șerban Huidu și Ioana Petric au negat că între ei ar exista o poveste de dragoste.

Prezent în emisiunea lui Denise Rifai, Șerban Huidu a vrut să lămurească zvonurile apărute. El a declarat că pe Ioana Petric a văzut-o mereu ca pe fiica lui și pe ei îi leagă doar o relație profesională.

„Credeam că urmează ceva mai roșu, dar o să lămuresc și cu Ioana și cu bebelușele! Cred că bebelușele nu plac unei categorii destul de mici de pudibonzi care au zis că în spatele acestei emisiuni în care sunt drepte moravuri stau niște bebelușe care chiar asta fac… dansează pe masă! Bebelușa Ioana Petric a făcut Dreptul la Stat. În ciuda tuturor bancurilor făcute pe seama ei, la universitate de Stat și lucrează în Cronică de 16 ani! Știu că m-am dus și am luat-o de acasă când avea doar 16 ani, a câștigat un concurs! A fost un concurs și ea l-a câștigat și avea 16 ani și cealaltă, Cristina, avea 15 ani și zece luni! Și m-am dus la Cluj, acasă la ea, să le spun mamei și tatălui că trebuie să vină luni și marți la filmare și venea luni după școală cu avionul, pleca marți după filmare cu avionul!

„E foarte greu să ai o relație cu cineva pe care îl vezi ca fiind fata ta”

Au fost doi ani în care bebelușa a venit în fiecare săptămâna la București, până când să se mute cu școală! Stătea într-un apartament care era al meu! Era foarte apropiată de mine și de familia mea! Iar eu în ele nu am văzut decât fetele mele! E foarte greu să ai o relație cu cineva pe care îl vezi ca fiind fata ta!”, a spus Șerban Huidu, potrivit Kanal D.

Șerban Huidu și-a luat din nou carnet de conducere

„Din august 2022! Adică de șase luni! Nu m-am grăbit să-mi iau permis de conducere! Aveam dreptul să conduc, dar după accident nu am condus deloc până când s-a dat decizia finală eu nu am condus, deși aveam dreptul să conduc! După ce a încetat perioada de grație care era de șase ani, deci în 2019, toate ziarele au scris că mi-am luat carnet! Nu mi-am luat carnet! Mi-am luat în anul 2022, în august! An învățat! Am dat sala! Au trecut ceva ani! Sunt 11 ani de când am mers ultima oară la volan, așa că e complicat chiar și pentru mine, care am făcut milionul de kilometri cred! Dar într-în final am stat și m-am gândit că nu-mi strică să am un carnet de conducere în buzunar, în caz de nevoie, că trebuie să merg undeva, că e în pericol cineva! Am șoferi, are cine să mă conducă! Nu sunt neapărat disperat după a merge cu mașina! Mai ales după ce am trecut prin ceea ce am trecut! Din când în când! Rar!”, a mărturisit Șerban Huidu.

