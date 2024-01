De mai bine de trei decenii, Ramona Bădescu a părăsit România și s-a mutat în Italia, acolo unde și-a întemeiat familia pe care și-a dorit-o dintotdeauna. Artista locuiește într-un apartament cochet din Roma alături de partenerul ei de viață, Fabio Cali, și de fiul lor, în vârstă de 4 ani, Ignazio.

„Trăiesc de 33 de ani la Roma, departe de țară, dar întotdeauna am fost aici cu gândul. Întotdeauna sângele meu a fost sânge de româncă. De fiecare dată am luptat pentru dreptatea românilor. De multe ori am fost priviți cu răutate, cu prejudecăți. De multe ori am primit amenințări cu moartea. De multe ori, românii erau un popor despre care nu se știa. Acum știu, pentru că noi ne-am câștigat o identitate, identitatea românească. Acum luptăm și luptăm uniți”, a spus actrița, în urmă cu câteva luni, în cadrul unui eveniment, potrivit unica.ro.

Ramona Bădescu se bucură de o viață plină de culoare și frumusețe în inima Romei, într-un apartament cochet și primitor, care îi reflectă personalitatea vibrantă și pasiunea pentru frumos. Locuința ei este o adevărată oază de liniște și rafinament, completată de o terasă încântătoare, unde servirea mesei în aer liber devine o experiență de neuitat în zilele călduroase. Pe terasa sa, Ramona Bădescu îngrijește o varietate de plante și pomi fructiferi, inclusiv mandarini japonezi, lămâi și dafini.

„Am doi mandarini chinezești aici, așa că mâncăm direct din copac”

„Bine ați venit pe terasa mea! Să ne luăm porția de vitamina C, bio! Occhio! Am doi mandarini chinezești aici, așa că mâncăm direct din copac. Face foarte bine la sănătate. Fructele sunt mici și foarte aromate! Îți fac poftă?”, spune Ramona Bădescu, potrivit Click!

Plecată de 33 de ani în capitala italiană, Ramona Bădescu și-a creat un cămin spațios și plăcut, unde se simte acasă. Apartamentul ei impresionant găzduiește un dressing generos, un living luminos și primitor, unde artista își încântă invitații cu câteva acorduri la pian. Biblioteca ei este o adevărată comoară, iar tablourile mari și colorate adaugă un plus de viață și energie spațiului.

„Îmi iubesc toate plantele și îmi place să le îngrijesc singură”

„E totul crescut și îngrijit de mine. Mandarinii japonezi îi am de vreo 5-6 ani. Am aici și o producție de lămâi, bio, foarte bună! Uite și dafinul! Am toată plantația! Este bun și îl folosesc. Dafinul este foarte bun pentru digestie! Se face ceai din dafin și coajă de lămâie! Fierbi apă și pui 3 foi de dafin în ea, crescut natural și îngrijit cu multă dragoste, cum e la mine aici, se pune apoi și coaja de lămâie. Se lasă totul la infuzat un sfert de oră și se bea apoi după masă! Ajută la digestie și este foarte sănătos!

Îmi iubesc toate plantele și îmi place să le îngrijesc singură. A dat și ghiocelul! Din mandarinii japonezi fac și dulceață și este foarte bună cu piept de rață caramelizat! Îți lasă gură apă de sănătate!”, a mai spus vedeta în timp ce savura cu poftă din mandarinii japonezi.

Înconjurată de armonie și eleganță, viața și locuința Ramonei Bădescu reprezintă un adevărat colț de poveste în mijlocul agitației urbane din capitala Italiei, unde frumusețea, natura și familia se îmbină perfect.

