Pe 19 iulie, mai multe de vedete din România au fost prezente la avanpremiera de gală a filmului Barbie distribuit la nivel național de Vertical Entertainment, producție care a pictat întreaga lume în roz. Evenimentul a adus o mică parte din lumea Barbie, spre încântarea celor prezenți.

Cântăreți, actori, oameni de radio & televiziune și influenceri s-au imbrăcat în culoarea Barbie Pink și au venit să vadă pentru prima dată în România mult-așteptatul film. Printre vedete, se numără Speak și Ștefania, Roxen, Denise Rifai, Alexia Țalavutis, Alexandra Ungureanu, Jorge și Ramona Prodea, Kamara, Tania Budi, Elvira Deatcu, Emily Burghelea, Alina Tanasă, Sensy, Giulia Nahmany, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Ramona Olaru, Nicoleta Nucă, Olivia Addams și Amalia Enache.

Adelina Pestrițu nu a vrut să rateze trendul și a făcut un pictorial senzațional. Vedeta a purtat o ținută roz din cap până în picioare.

Ca să poți trăi în lumea perfectă Barbie, trebuie să fii perfect, să nu ai o criză existențială sau să fii Ken. Regizoarea și scenarista nominalizată la Oscar, Greta Gerwig, revine pe marile ecrane, de data aceasta cu filmul „Barbie”, avându-i în rolurile principale pe Margot Robbie și Ryan Gosling, drept Barbie și Ken.

Alături de cei doi, regăsim și alte nume cunoscute, precum America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman și Will Ferrell. De asemenea, în film joacă și actorii Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola și câștigătoarea Premiului Oscar, Helen Mirren. Greta Gerwig a regizat „Barbie” pornind de la un scenariu creat alături de Noah Baumbach, nominalizat la Oscar, povestea bazându-se pe păpușa Barbie, un personaj creat de Mattel.

Despre filmul „Barbie”

„Barbie” este un film de comedie fantasy lansat acum, în 2023, și regizat de Greta Gerwig, care l-a scris împreună cu Noah Baumbach. Bazat pe păpușile de modă Barbie de Mattel, acesta este primul film cu celebra păpușă, după filme de televiziune animate.

Scenariul a fost scris de Greta Gerwig, împreună cu Noah Bambach, care are, la rândul său, tot trei nominalizări la Oscar – pentru „Marriage Story” și „The Squid and the Whale”. Cei doi au colaborat anterior la scenariile pentru filmele Frances Ha şi Mistress America.

Din distribuţia plină de vedete mai fac parte Ryan Gosling în rolul lui Ken, precum şi Will Ferrell, Issa Rae, Kate McKinnon, Simu Liu, Michael Cera, America Ferrera, Ncuti Gatwa, Emerald Fennell, Rhea Perlman şi Kingsley Ben-Adir.

