Un video cu Cătălin Cazacu și Denise Rifai a apărut în presă recent, unde cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre. Totul se petrecerea în urmă cu câteva luni, chiar la momentul în care prezentatorul de la Antena Stars forma un cuplu cu Ramona Olaru. Imaginile au apărut abia acum în presă, iar protagoniștii au negat că ar exista vreo legătură amoroasă între ei.

Pentru spynews.ro, Cătălin Cazacu a declarat: „Am încercat să stau departe de aceste povești, pentru că pe cât de hilare mi se par, pe atat de fantastice. Am spus și repet, datoria mea de bărbat este să nu comentez, dar mă simt nevoit să spun atât: perioada la care se referă este o perioadă în care eu eram singur.”

De asemenea, prezentatorul TV susține că la momentul respectiv, în luna decembrie a anului trecut, el și asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” erau despărțiți. Ulterior, Cătălin Cazacu și Ramona Olaru au petrecut Revelionul într-o destinație exotică.

„Iar, după cum bine se știe, eu nu sunt vreo ușă de biserică și nici nu vreau să mă dau. De aici până la faptul că orice persoană cu care stau într-un cadru public îmi este ….eu stiu că trebuie să par oaia neagră ca să se ia atenția de pe adevăr. Eu trăiesc în prezent și atât.”

Nicoleta Delinescu, femeia cu care Cătălin Cazacu are un copil, și-a dat cu părerea despre acest subiect. Fosta parteneră a campionului la motociclism o apreciază pe prezentatoarea emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” și l-a felicitat pe Cazacu.

„Din Dubai, pentru că sunt plecată câteva zile, îi transmit cu mare căldură un sincer «La mulți ani cu fericire», tatălui copilului meu, asta pentru că ieri a fost ziua lui de naștere . Îi doresc să fie fericit și împlinit iar faptul că a apărut alături de Denise Rifai, din partea mea are un mare Bravo! Eu o apreciez și o admir mult pe Denise!”, a declarat Nicoleta Delinescu pentru Click!. Pe 11 mai, Cătălin Cazacu a împlinit 39 de ani.

Ce spune Denise Rifai despre apropierile cu Cătălin Cazacu

După aceste informații apărute în presa mondenă, gazda emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” a postat un mesaj pe Facebook, unde explică situația. La vremea respectivă, Cătălin Cazacu era într-o relație cu Ramona Olaru, asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

„Citesc site-ul cancan.ro aproape zilnic și prin prisma meseriei, dar și dintr-o curiozitate feminină, recunosc. Astăzi am văzut o știre de la un eveniment la care am participat în decembrie anul trecut, iar la masa noastră a stat și Cătălin Cazacu, el fiind invitat de prietena mea, Tania Budi. A fost o deschidere de club, o petrecere unde s-a și dansat. Și evident am dansat și eu. Dar de aici până la a se inventa o idilă, e cale lungă.

De-a lungul timpului, s-a speculat mult în presă pe tema relațiilor mele, însă vă asigur că în momentul în care va fi cineva în viața mea, voi comunica deschis și asumat ca și până acum”.

