Adrian Minune a avut prima reacție, după ce piesa lui s-a auzit la festivalul Neversea. Manelistul s-a declarat surprins și mai în glumă mai în serios, a declarat că este pregătit și pentru Untold, festival ce va avea loc în curând.

„Mamă, păi stai aşa că vine Untold-ul! Mergem la Untold. Pentru mine a fost o surpriză plăcută. Am rămas plăcut surprins pentru că ceea ce am spus eu s-a adeverit a fi real. Eu niciodată nu am spus pe ce loc sunt: 1, 2 sau 3. Mulţimea de la Neversea, pentru că a cântat această piesă, a hotărât. Pentru că, atunci când cântă în jur de 100.000 de oameni versurile acolo, asta înseamnă că o să fiu iubit, că o să am continuitate şi că a renăscut această piesă: Aşa sunt zilele mele. Direct pentru voi!”, a spus Adrian Minune în cadrul interviului acordat pentru Xtra Night Show, potrivit Spynews.

Citeşte şi:

Electric Castle 2019. Programul pe zile, reguli de acces și cum ajungi la Bonțida