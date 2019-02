„Avem și noi familii, dar ai mei s-au obișnuit deja cu mizeriile astea. Pentru click-uri, oamenii sunt în stare să facă orice. Acum s-a viralizat din nou această știre, ai mei au avut un șoc atunci când au auzit prima dată. Imaginează-ți cum ar fi să afle părinții despre tine că ai murit…Așa ceva nu se face! Consider că se pot face știri și cu informații pozitive, drăguțe, nu numai cu așa ceva” a povestit Carmen Șerban, potrivit Spynews.

Invitată la „Refresh by Oana Turcu', emisiune difuzată la Antena Stars, Carmen Şerban a dezvăluit că a slăbit foarte mult din cauza unei tragedii. „Nu fac nimic pentru a slăbi. S-a întâmplat ca cineva foarte drag sufletului meu să se ducă anul trecut. Era omul sufletului meu dintotdeauna şi pentru totdeauna şi s-a dus, chiar înainte cu o zi de ziua mea anul trecut şi m-am topit vreo 7 kg, aşa, brusc. După care am mâncat chiar mai bine şi mai mult faţă de perioadele în care încercam să slăbesc şi, totuşi, am mai slăbit, câte un kilogram, câte un kilogram, şi am ajuns la minus 15 kg în total. Sunt sănătoasă, sunt bine, dar uite că… (…) Până la el, nu am pierdut pe nimeni drag sufletului. Pentru mine, omul acesta a fost sufletul meu pereche. Când pierzi pe cineva cu care ai legături sufleteşti de la Dumnezeu, nu te mai vindeci niciodată!”.

