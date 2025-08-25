Natalie Massenet, fondatoarea celebrului magazin online de lux Net-a-Porter, se află în mijlocul unui scandal de divorț de proporții.

Femeia, care are cetățenie britanică și americană, l-a acuzat pe soțul ei de origine suedeză, Erik Torstensson, că i-a cheltuit aproximativ 90 de milioane de euro din avere. Massenet a depus actele de divorț la un tribunal din Los Angeles, acuzându-și soțul de „înșelăciune, infidelitate și fraudă”.

Conform documentelor judiciare, Torstensson ar fi dus o viață dublă, cheltuind banii soției sale pe droguri, prostituate și călătorii de lux.

Natalie Massenet a fondat Net-a-Porter în anul 2000, devenind pionieră în comerțul online de lux. În 2011, compania valora deja peste 300 de milioane de euro. Ulterior, Massenet a vândut afacerea către grupul Richemont pentru aproximativ 50 de milioane de euro.

În 2015, când a demisionat de la Net-a-Porter înainte de fuziunea acesteia cu grupul Yoox, compania era evaluată la 1,5 miliarde de lire sterline.

În timp ce cariera sa a fost un succes răsunător, viața personală a lui Massenet a fost mai complicată. După divorțul de primul soț, ea s-a căsătorit cu Erik Torstensson, cofondatorul brandului de jeans „Frame Denim”, companie preferată de supermodele precum Gisele Bundchen ori Gigi Hadid. În 2022, a înregistrat vânzări de 200 de milioane de dolari.

Recomandări Cum a reușit un lider AUR să pună mâna pe case sub 35.000 de euro. Virgil Vlad și „fabrica de moșteniri”: „Are 7 clase și dificultăți de scriere evidente”

Natalie Massenet și Erik Torstensson, la un eveniment GQ Men of the Year Awards, la Londra, în 2016. Foto: Profimedia

Massenet a descoperit infidelitățile soțului ei în mai 2025, când a găsit mesaje și fotografii explicite care sugerau că acesta avea relații cu mai multe femei tinere de ani întregi.

Massenet îl acuză pe Torstensson că i-a exploatat relațiile și contactele pentru a-și promova propriul brand. Ea susține că „a investit în afacerea și viața lui, bazându-se pe promisiunea că îi va returna banii”.

Natalie l-a întâlnit pe Erik Torstensson în 2010, când agenția sa de modă lucra la strategia de branding pentru Mr Porter, divizia Net-a-Porter pentru bărbați. În acel moment, Massenet era încă măritată cu primul ei soț, Arnaud.

Natalie Massenet cere nu doar recuperarea pierderilor financiare, ci și daune pentru suferința emoțională cauzată.

În 2017, Torstensson și Massenet au avut un fiu prin mamă-surogat. În 2011, după 15 ani de căsnicie, Natalie și Arnaud Massenet și-au anunțat divorțul. Au două fiice, Bella, 24 de ani, și Ava, 18 ani.

Recomandări Sebastian Frenț, tânărul nevăzător care are canal de YouTube dedicat trenurilor: „Am cutreierat deja cei 8.000 de kilometri de cale ferată din România”

În 2000, Massenet a fondat Net-a-Porter din apartamentul ei din Chelsea. Primul soț, managerul francez de fonduri speculative Arnaud Massenet, a ajutat-o ​​să strângă costurile de pornire de 1,2 milioane de lire sterline. Compania a devenit oficial profitabilă în 2004, când a câștigat și premiul pentru cel mai bun magazin de modă la British Fashion Awards. În 2010, Net-a-Porter era evaluată deja la 350 de milioane de lire sterline.









Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE