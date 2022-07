După 14 ani de relație, Romanița Iovan și Iulian Gogan s-au logodit. Cei doi au vrut să țină pentru ei acest eveniment frumos din viața lor. Partenerul creatoarei de modă este cu 12 ani mai tânăr decât ea, iar vârsta nu a fost niciodată o problemă pentru ei.

„După părerea mea, nu există un secret și nu se repetă sentimentele pe care le au oamenii unul față de celălalt. Ele sunt unice și fiecare în sufletul lui simte dragoste, simte iubire, simte prietenie, simte ură, simte respect sau sentimente speciale care contează în relațiile interumane. Deci, nu mi se pare că este un secret al meu și cred că sunt o mulțime de oameni care se iubesc, o mulțime de oameni care se respectă și nu mă simt cu nimic mai deosebită față de ceilalți”, a declarat Romanița Iovan la Antena Stars.

Vedeta a dezvăluit că au luat această decizie pentru a putea fi nași. Romanița Iovan și Iulian Gogan au botezat mai mulți copii până acum. Logodna a avut loc la Mănăstirea Ghighiu.

„Am cununat până acum două cupluri, am botezat foarte mulți copii, dar am cununat două cupluri și cum există un obicei ca atunci când ești în situația să devii naș de cununie, perechea de nași trebuie să fie căsătorită sau măcar logodită.

Și atunci, de aici a pornit dorința noastră de a face lucrurile foarte bine din punct de vedere al relației noastre cu Dumnezeu, dar și din punct de vedere al relației noastre. Pe deoparte, așa mi-am dorit eu dintotdeauna, să mă duc la Mânăstirea Ghighiu, acolo unde și pe vremea aceea încă mai era în viață Măicuța Lavrenția și pe lângă faptul că i l-am prezentat pe Iulian așa, era ca un Duhovnic al meu și îmi plăcea să spun în fața ei și bucuriile și să mi le expun, și necazurile, mai ales necazurile că așa ajungi la biserică sau la o mânăstire, în momentul în care ai probleme.

Nu uit să mă duc la mănăstire atunci când am și bucurii. Și așa am început, pe deoparte, l-a cunoscut pe Iulian și pe de altă parte, în biserica, cu un preot, am reușit să fim normali din punct de vedere al unor nași de cununie. E o chestie normală. Nu, nu ne-am invitat familiile. Am fost numai noi doi”, a mai declarat Romanița Iovan pentru sursa mai sus menționată.

