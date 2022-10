„Mi-ar plăcea să mă ajute Universul să-l scot din joc pe Cristi! Aș vrea să încerc chestia asta. Poate sunt nebună pentru că asta cred sau că vreau să fac asta. Pur si simplu e un bărbat și avem nevoie să scăpăm de bărbați”, îi va mărturisi Ruxi Anisiei.

Presupusa poveste de dragoste dintre cei doi a rămas o necunoscută inclusiv pentru colega ei de echipă: „Dar ție nu-ți mai place deloc de el sau te obosește? Sau de ce?”, o va întreba Anisia.

„Nu mi-a plăcut niciodată, Anisia. Am făcut caterincă, după am văzut că el s-a schimbat, că a devenit mai calm și am zis să o mai țin, dar eu i-am spus că e gata, gluma nu mai e amuzantă, a plecat și Mara… A ieșit combinația!”, va recunoaște Ruxi.

În această seară, celebritățile vor avea parte de o mega surpriză. Pentru prima dată, cele două tabere se vor lupta într-o probă care le va oferi acces în Dingo Market – supermarketul celebrităților din junglă.

În funcție de câte stele adună în timpul jocului, echipa câștigătoare își poate achiziționa mâncare, cafea, dulciuri sau produse de igienă.

„Proba este foarte spectaculoasă, dar cere de la voi foarte multă coordonare!”, le va spune Cabral. Cine va câștiga și cum se vor organiza vedetele la cumpărături vedem în această seară.

