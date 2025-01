Președinții cei mai recenți ai PSD – madam Dăncilă și mister Ciolacu – rămân neputincioși în lupta grea cu tainele englezei elementare, de preșcolari.

Deși a trăit la Bruxelles pe bani europeni, cum s-ar zice, ani de zile, doamna Dăncilă a rămas la „meic ă foto?”.



Iar Marcel de la Buzău a făgăduit la televizor, la ei, la Gâdea, că va vorbi în engleză pe 8 ianuarie. O să ne prindă unirea mică și n-o să ne încânte nici măcar cu tradiționalul „Hello, I am Marcel”.

N-a scos nici măcar un „hau du iu du hau hau”, întinând numai nobilele idealuri ale lui Scooby-Doo.



Pentru că Marcel e ocupat să aprofundeze lecțiile de la alegerile anulate.

Ce a înțeles Ciolacu (care tot nu-și găsește diploma de Bac, of) din aceste alegeri e că trebuie să fie și el saltimbanc pe tik-tok-mini-tok.



Și toată ziua se joacă – mai nou scapă porumbei cu Simionis, ținând morțiș să le arate ultimilor naivi că democrația originală (tot de la Iliescu moștenită) e doar o farsă de alba-neagra, o scrisoare pierdută scrisă de un Caragiale mort și rămas, astfel, fără talent.



E curios doar cum Marcel de la Buzău a stat până acum departe de acest mediu în care prosperă ființele de impecabile moravuri, impostorii, șarlatanii și palavragiii fără meserie. Tik-tokăreala i se potrivește mănușă. Are talentul vrăjelii românești și vocația gargarei în clipuri scurte în care își laudă opincile luate din comerț la supra-preț.



Ai spune că n-are țara alte probleme dacă s-a pricopsit cu un Marcel 2.0 atât de jovial, atât de căzut în cap în patima rețelelor chinezești. Dar are. Respectiv se duce de râpă.



Tik-tokăreala lui Marcel e un fel de a ține de șase cât e ușurat poporetul de povara ultimilor lei din buzunare, să fie primit. Maradonian domnu Marcel, nu te joci.



În restul lumii arăți că știi o engleză, fie ea și de baltă tulceană, ca a lui Antonescu, înainte de angajare, în politica românească poți să urci și canapeaua și dealul Cotrocenilor cu un vocabular mai sărac decât vocabularul românesc al președintelui Iohannis, care după o „peroadă” de zece ani e tot la „peroadă”.

Recomandări Imagini greu de privit din centrele unde copiii cu dizabilități erau ținuți încuiați cu zăvoare, ca să nu iasă din camere, în Mureș

Cum frumos spunea și poetul nostru național, Eminescu: „… neamul nevoii!”.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News