Între Mihai Albu și Elena Nechifor este o diferență de 20 de ani, dar cei doi se înțeleg de minune. Designerul și viitoarea lui soție s-au mutat împreună de ceva vreme și deși Mihai Albu nu și-a cerut iubita de soție, aceștia au fost deacord să poarte verighete.

„Noi purtăm verighete, dar sunt mai mult o înțelegere între noi, sunt ca niște inele ale promisiunii, am eu unul și ea unul, dar urmează și celălalt pas, în curând. Nu i-am oferit un inel de logodnă, ideea cu acele inele i-a venit iubitei mele și am fost de acord, mi s-a părut interesant, am zis că dacă ne mutăm împreună și suntem deja ca o familie, să purtăm și acele verighete.

Practic, ne-am logodit cumva sufletește, acele verighete sunt ca un legământ, ni s-a părut ceva original. Acestea nu sunt gravate, pentru că urmează cele adevărate, acestea vor rămâne doar așa, de promisiune. Nunta probabil va avea loc anul acesta, dar nu avem nimic planificat.

Nu am luat încă decizii referitoare la organizarea evenimentului, dar în orice caz, va fi o nuntă decentă, la care vor participa prietenii, familia, nu ne-am gândit dacă va fi o nuntă mare sau una mai restrânsă. Încă nu mi-am ales costumul și nici viitoarea mea soție nu și-a ales rochia, este prea devreme. Noi ne-am mutat împreună, locuim deja de un an și jumătate. Ne înțelegem foarte bine, ne-am dat seama că suntem suflete pereche și trăim ca o familie”, a declarat Mihai Albu pentru CANCAN.RO.

