Chiar dacă reprezentanții postului din Pache Protopopescu au anunțat deja cine sunt concurenții de la Survivor România 2025 și chiar au prezentat deja și un promo oficial, nu se știe exact ziua în care show-ul va începe la PRO TV.

În toate interviurile pe care le-a dat până acum, prezentatorul Dan Pavel, cunoscut și drept Domnul Dan, a spus că Survivor România 2025 începe în curând. Însă nu a oferit nici el o dată oficială.

Printre concurenții care au vorbit deja despre experiența Survivor România, înainte de a ajunge în jungla din Republica Dominicană, se află și Diandra Moga, fostă ispită la Insula Iubirii, acolo unde a apărut în anul 2024.

Show-ul de la Antena 1 a fost lider de audiență, astfel că publicul deja o cunoaște pe tânără. Doar că, de această dată, Diandra Moga va fi văzută într-o altă ipostază: cea de supraviețuitoare, nu de ispită.

De ce își face griji mama tinerei

Libertatea a stat de vorbă cu frumoasa brunetă, iar aceasta ne-a dezvăluit că mama ei este destul de îngrijorată de faptul că Diandra Moga merge la Survivor România 2025.

„Mama mă întreabă încontinuu: «Ești sigură că vrei să mergi? Chiar simți să mergi? Tu te gândești ce te așteaptă acolo? Că sănătatea și așa mai departe…» Nu țin cont de nimic. Adică, dacă eu m-am setat pe o chestie, mie poate să vină să-mi zică oricine orice: Nu te duce sau Poate mai e bine sau Fă aia. Nu prea iau sfaturi în general. Ascult păreri, sunt deschisă, iau in considerare, pun în balanță, dar la finalul zilei tot decizia mea e și ce simt eu în interiorul fac”, ne-a spus în exclusivitate Diandra.

Recomandări Cătălin Coman, polițistul pensionar din sectorul 5 care și-a amenințat vecina cu moartea, rămâne fără armele de foc. „Am devenit o ţintă pentru clanurile mafiote”

Atacată de fani după ce a participat la Insula Iubirii, fosta ispită a promis că va da tot ce poate la Survivor România 2025 și speră ca publicul să-și schimbe percepția despre ea și să aibă mai mulți fani.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

„În trecut am fost acuzată că am jucat un rol. Nu mă mai afectează, sincer. Eu aștept să văd ce o să se întâmple, pur și simplu. Nu-mi fac gânduri în avans. Nu are sens. Cred că oricum nu ai de unde să știi exact cum o să fie și ce o să fie. Eu am zis. Singurul lucru pe care pot să-l promit publicului și comunității pe care mi-am format-o până acum… Mi-aș dori și să se mărească comunitatea, de ce să mint… Pot să promit că o să dau tot ce am mai bun și o să încerc să fiu un om cât mai corect, dar nu o să-mi uit scopul”, a mai afirmat Diandra Moga pentru Libertatea.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News