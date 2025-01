În cadrul unui interviu acordat pentru Click, acesta a vorbit despre viața lui de după televiziune, despre cum îi merge afacerea cu atelierul auto, dar și când va reveni în atenția publicului.

De 13 ani, Gabi Jugaru nu mai are emisiune, fiind dorit decât în calitate de invitat, la diverse producții tv.

„Ce să mai zic, după cum am constatat, mult prea mulți dintre șefii televiziunilor din România fac compromisuri de conținut, coborând ștacheta, în goana după audiențe. Televiziunea, radioul și presa scrisă ar trebui să fie vector de educație”, spune el, pentru Click!

Lumea încă îl recunoaște pe stradă

„Sunt 13 ani de când nu mai am propria mea emisiune, la tv. Am mai încercat, cu diverse proiecte, însă am renunțat să mai bat la uși închise, sudate. Deși nu m-au mai văzut de multă vreme, pe micul ecran, oamenii nu m-au uitat. Pe stradă mă strigă „Jugarule Shukarule!”, mă întrebă ce fac, când revin pe micul ecran, unde mai joc, cer autografe. Mă bucur sincer că își amintesc de mine.

Când faci lucruri frumoase, nu ai cum să fii uitat. Voi reveni, cu show-uri de stand up comedy, din 1 februarie 2025, în localuri și la evenimente. Am fost invitat și în luna decembrie, atât în țară, cât și în străinătate, în Copenhaga. Am un show total, de muzică, poezie și glume”, a mai adăugat Gabi pentru sursa citată.

Cum a câștigat bani după ce nu a mai avut proiecte TV

De când nu a mai colaborat cu posturile de televiziune, Gabi Jugaru și-a deschis un atelier auto, unde transformă mașinile, în funcție de cerințele proprietarului:

„Am acest atelier auto Gabi Jugaru Detailing. Aș fi putut face avere, să am un spațiu mai mare, să am și mai mulți angajați, am numai doi, dar nu urmăresc să câștig foarte mulți bani, ci să ofer calitate Premium. Sunt la fel de exigent, în această meserie, pe cât eram și în televiziune”, a mai adăugat Gabi Jugaru.

