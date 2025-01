„Aș înclina să spun că meseria m-a ales. A fost dintr-o joacă. Mergeam într-o gașcă de amici să o susținem pe iubita unui prieten bun, care voia să ajungă reporter.

Era o mare coadă la casting, se întâmplă la Pro TV, Timișoara. Mi-am spus că, dacă tot voi sta o jumătate de zi acolo, să mă înscriu și eu la acel casting. Și l-am luat, după cum aflam ulterior. Iubita prietenului însă nu, spre uimirea noastră, pentru că se pregătea. Își dorea tare mult”, a povestit Rareș Năstase pentru Fanatik.

În cadrul interviului, rareș a dezvăluit care a fost cel mai bun moment din carieră, dar și cel mai dificil.

„Cred că am avut o evoluție organică. Am trecut de la știri, la emisiunea de investigație, după ce acumulam aproape 10 ani de muncă de teren. Probabil atunci a fost un moment bun.

Se întâmpla în 2009, atunci când am mers în Chile și Statele Unite. Am filmat pentru 2 campanii, despre cutremure și respectiv sistem de sănătate, atât pentru Știrile Pro TV, cât și pentru „România, te iubesc!”.

Un an mai puțin bun ar fi cel care a trecut. 2024 a fost plin cu campanii electorale, multe tururi de alegeri și multă tensiune în societate”, a mai spus Jurnalistul Pro Tv.

„Am fost în teatre de război, în zone de conflict și am filmat multe povești”

Jurnalistul Rareș Năstase recunoaște că lumea televiziunii nu este întotdeauna ușoară, însă, a reușit să treacă peste momentele dificile. Își iubește meseria și se implică total în proiectul „România, te iubesc”

„Pot spune că e o lume plină de orgolii, de ego-uri și narcisism, în care trebuie să dai din coate. Unii spun că e o junglă, dar nu e chiar așa. E locul unde munca în echipă chiar se vede, are rezultate. Ești om de echipă, totul e mai ușor. Reporter, cameraman, asistenți, editori de montaj, redacția, e un univers tare interesant, cu condiția să îți placă ce faci.

Atunci faci abstracție de tot „zgomotul” din jur, de balast, de răutăți. Trebuie să ai mentalul bun și să fii echilibrat. Cred că am cea mai frumoasă meserie, pentru că la bază are pasiune. Îmi place mult ce fac. Altfel, dacă nu mi-ar plăcea, cu siguranță aș renunța. Încă îmi place ce fac.

„România, te iubesc!” a început, cum spuneam, după aproape un deceniu în redacții de știri. Am fost reporter pe eveniment, armată, apoi administrație locală. Am fost în teatre de război, în zone de conflict și am filmat multe povești care implicau acțiune și investigație. Cred că e combo-ul ideal pentru munca pe care o fac acum”, a încheiat Rareș Năstase.

