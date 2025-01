Jorge a avut parte de o experiență mai puțin plăcută în urmă cu ceva timp. Deși nu se aștepta să primească un astfel de diagnostic, artistul s-a confruntat cu depresie, iar Ramona Prodea i-a fost alături în fiecare moment.

„Eu puneam capul de pernă și începeam să plâng. Abia așteptam să stingem lumina să pun ca pe pernă că să plâng și mă întrebam de ce plâng, de ce ce am, ce se întâmplă, de ce simt asta. Nu știam ce să fac. Niciodată n-a fost o problemă cu relația mea, cu soția mea cu Ramona.

Adică niciodată nu m-a dus ca răspuns acolo, până când soția mea și-a dat seama că se întâmpla ceva și după câteva luni bune plus, șase luni, așa, mi-a zis „te văd că ești puțin altfel, te văd de ceva timp, și am început să vorbim și am vorbit, și am vorbit și la un moment dat mi-a zis că poate aș putea fi depresie și eram „nu se poate, ce e aia depresie, că eu fac lucruri, fac chestii, dar nu ieșea nimic.

Mi-a zis să merg totuși la un terapeut. N-am acceptat, n-am vrut prima dată, nu eram pregătit” , a povestit Jorge la podcastul pe care îl moderează, potrivit Spynews.

Ramona Prodea, soția lui, a fost cea care l-a încurajat să ceară ajutorul și să meargă la diverse terapii. În cele din urmă, acesta a reușit să treacă peste perioada grea.

„Am început să fiu așa odată cu relația cu Ramona, însă am descoperit asta împreună de la cursurile la care am fost, seminariile la care am participat de dezvoltare personală, dezvoltare management și așa mai departe, constelații familiale, hipnoză, hipnoterapie, am făcut absolut tot ce se putea face. Noi facem asta în continuare și asta ne-a ajutat să găsim partea bună în absolut orice ce se întâmplă”, a spus Jorge.

