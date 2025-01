Cărțile anului 2024 

Topul meu personal:

Iată cărțile mele preferate din 2024. Am ales 10 pe domenii diferite: și când să scriu am realizat că fie îmi sunt prieteni, fie amici – cunoscuți buni. Sunt subiectiv – nu vreau să le fac un rău, dar vedeți și voi ce am ales: judecați și voi – eu zic că am ales bine.

Roman: Bogdan Alexandru Stănescu – Soarele negru, editura Trei. Citesc acum cu încetinitorul. BAS vrea să se clasicizeze – și o face acum excelent: este probabil romanul anului 2024.

Critică literară: Costi Rogozanu – Naratorul cel rău. Un studiu despre realismul românesc, editura Tact. Inteligent, freș, bătăios – de mult nu am avut așa ceva în domeniul acesta cam scorțos și previzibil. Rogozanu face mai mult decât critică literară – revigorează practic un întreg câmp literar de o manieră exemplară.

Proză scurtă: Ana Maria Sandu – Salvatorii, editura Polirom. Ori nu am mai citit de mult ce a scris ori îmi era dor de ceva de acest gen: un sentiment plăcut și sigur, o plăcere să o citești.

În afara colecției: Andrei Gorzo – Ce am învățat de la Graham Greene. O istorie de familie, editura Polirom. Nu știu ce a vrut autorul, dar este una dintre cele mai mari și plăcute surprize din acest an. Unul dintre cei mai buni critici de film ni se dezvăluie așa cum nu cred că am mai avut în literatura română: inteligent și sensibil în același timp.

Istorie: Victor Taki – Rusia și Țările Române. Imperiu, elite și reforme între 1812-1834, editura Corint. Victor Taki este probabil cel mai bun istoric al nostru pe Est: competent, exact și cu interpretări avizate.

Eseu: Arthur Suciu – Fragmente, Cartier. Arthur Suciu este cel mai bun scriitor inteligent de fragmente de după Cioran. Nu exagerez un gram.

Cercetare: Radu Umbreș – Neîncrederea. Cum funcționează România profundă, editura Humanitas (traducere – Iulian Comănescu). Unul dintre cercetătorii noștri – antropolog & sociolog – de mare factură: o carte deșteaptă, bazată și necesară. Mai ales acum – când brusc descoperim că nu ne cunoaștem țara.

Cartea anului: Dan Ungureanu – Istoria Limbii Române, editura Cartier. Ceea ce nu au făcut toate instituțiile de specialitate a făcut prietenul meu „greu de încadrat” – o minte sclipitoare, muncitor și deloc pe linie. Nu întâmplător nimeni nu s-a băgat să o tipărească la noi. Dan Ungureanu este o instituție în sine.

Antologie: Emanuela Ignățoiu-Sora, Ionela Băluță (coordonată) – Cum am devenit feministă, editura Nemura. M-a apucat curiozitatea și m-a prins: un număr mare de autoare ne dezvăluie o față și o perspectivă mai puțin cunoscută nouă bărbaților. Avem ce învăța.

Poezie: Dan Sociu – Nord, editura Cartier. Pentru că sunt fanul poeziei lui Sociu – poate cel mai important poet de limbă română de după 2000 – și tot ce scoate el în materie de poezie e ceva unic.

Și acum o mică cartografiere generală pe domenii: Non ficțiune, ficțiune, poezie, carte copii, debut, antologii. Nu e un top – ci o cartografiere pentru cine vrea să se consulte.

Non ficțiune

Râsul dracului – Cristian Tudor Popescu, editura Polirom

Sub semnul crucii. Catedrala Mântuirii Neamului şi construcţia de biserici în România postsocialistă, de Giuseppe Tateo, editura Polirom

Sfântă tinereţe legionară – Roland Clark, editura Polirom

Kitul artistului începător – Oltița Cîntec, editura Polirom

În căutarea românului perfect. Specific național, degenerare rasială și selecție socială în România modernă – Marius Turda, editura Polirom

Fondul interzis. Incursiune în antropologia folclorului licențios – Mircea Păduraru, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza,

Alex Goldiș, Christian Moraru, Andrei Terian (coordonatori) – Pentru o nouă cultură critică românească, editura Tact

Actorul, ca minerul. Ratările tranziției în teatru – Iulia Popovici, editura ULBS

Molitve, Cetanii și Afurisenii – Valer Simion Cosma, editura ULBS

Creolizarea modernului. Transilvania la răscrucea imperiilor – Anca Pârvulescu, Manuela Boatcă, editura ULBS

Luminile revoluționează istoria. Istoria filosofică franceză între critică și teologie – Veronica Lazăr, editura Tact

Epistemologii militante de Enikő Vincze, editura frACTalia

Octavian Buda – Privirea lui Thanatos. Epidemii, războaie, asasinate, masacre în șase istorii medicale locale și globale, editura Polirom.

Războiul Sfânt al României. Militarii, motivația şi Holocaustul – Grant T. Harward, editura Corint

Istorie şi istorii. Simona Preda în dialog cu istoricul Matei Cazacu – Simona Preda, Matei Cazacu, editura Corint

Partea lor de adevăr – Lavinia Betea, editura Corint

Am inventat Păltinişul – Constantin Noica, Gabriel Liiceanu, Andrei Pleşu, editura Humanitas

Cine râvneşte la Gurile Dunării? O călătorie pe timp de război în Delta extinsă: Transnistria, Ucraina, Basarabia, România – Sabina Fati, editura Humanitas

Ruperea blestemului. Revoluția română din decembrie 1989 – Cătălin Ranco Pitera, editura Litera

Jurnal (1933-2017) – Paul Cornea, editura Polirom

Noul Război Mondial al vechilor orgolii – Adrian Cioroianu, editura Curtea Veche

Petrache Poenaru și războiul împotriva petelor de cerneală – Alina Bâltâc, editura Corint

Traian Vuia și pasărea de metal – Sorin Turturică, editura Corint

Pogromul. Chișinăul și înclinarea balanței istoriei – Steven J. Zipperstein, editura Cartier

Basarabia în componența Imperiului Rus 1812-1917 – Andrei Cușco, Victor Taki, editura Cartier

RAW MOLDOVA – Fotografie documentară colectivă 2012 – 2023, editura Cartier

Luptând pentru o iluzie. Voluntari români în Brigăzile Internaționale din Spania – Mihai Burcea, editura Curtea de scaun

România Socialistă și Interpolul (1972–1989). Poliție, terorism și trafic de droguri în timpul războiului rece, de Valentin Gheonea, editura Curtea de scaun

Nici un atentat! – Organizarea antiterorismului în România (1948-1989) – Florian Banu, Luminiţa Banu, editura Curtea de scaun

De la Sancho Panza la Cavalerul Tristei Figuri. Jurnal, de Livius Ciocârlie, Tracus Arte.

Radu Vancu Boala & Războiul. Jurnal, 2020-2024, editura Polirom

23 AUGUST. O istorie aşa cum a fost – Coordonatori: Dan Cătănuş, Vasile Buga, Mihai Burcea, editura Cetatea de Scaun

Oraşul neterminat – Cezar Petre Buiumaci, editura Cetatea de Scaun

Scos din producţie. Viaţa de sportiv în comunism și după…, coordonatori Zoltán Rostás, Florentina Țone, editura Ikon

Thermosofia și alte muze. 6 studii despre Maiorescu, Eminescu, Lovinescu și modelele lor din științe și filosofie – Teodora Dumitru, editura ULBS

Rîbniţa însângerată. Mărturii din acele zile. Cu o corespondenţă între supravieţuitori – Mihaela Gligor şi Ofelia Thirer (editori), editura Ratio&Revelatio

Metamorfoze sociale in umbra marxism-leninismului. Educatia adultilor in romania comunista (1948-1958) – Autor Alin Goron, editura Mega.

Maşina cu două direcţii. Societatea mixtă Oltcit în perioada 1976-1989 – Nicolae Macovei, editura Mega.

Mircea Mihăieș – A doua viaţă a lui Corto Maltese, editura Polirom

Laura Ilea – Nomadism.Despre gândirea care devine corp, editura Litera

Felix Nicolau – Știința minciunii responsabile. Tratat de embolii culturale, editura Litera

Arthur Suciu – Simulacru și război. Discursul politic în postistorie, editura Litera

Călin Torsan – Cărți de bun gust. Jurnal de lectură, editura Litera

Dan SociuLiteratul. Publicistica 2009-2024, editura Litera

Alina Pavelescu – Revolutia din 1989 povestita celor care nu au trait-o. O introducere, editura Art

Constantin Ardeleanu – De la ciuma lui Caragea la holera balcanică, editura Humanitas

Horia Vicențiu Pătrașcu – Tratat de filozofia emoției. Despre iubire, libertate, fericire, editura Humanitas

Mircea Flonta – Fascinația absolutului. Filozofia speculativă în viziunea lui Lucian Blaga și Constantin Noica, editura Humanitas

Stere Gulea – Scrisoare către nepoatele mele. Însemnările unui regizor, editura Humanitas.

Virgil Solomon – Trecutul ne-ajunge din urmă. Memoriile unui martor privilegiat al istoriei, 1921–1947, editura Humanitas.

Anca Şincan (ed.), James Kapaló (ed.) – Religia clandestină în documentele poliției secrete. O istorie în imagini, editura Humanitas.

Dennis Deletant – România, 1916–1941. O istorie politică, editura Humanitas.

Femei la granita. Ce ne scriem cand nu citeste nimeni – Alexandra Rusu, Maria Tanasescu, editura Trei

Bogdan Suceavă – Furtuna barocă, editura Polirom

Stelian Tanase – Viata lui Panait Istrati, editura Corint

Ficțiune

Marin Mălaicu-Hondrari – Clandestin, editura Trei

Simona Antonescu – Chiajna din Casa Muşatinilor, editura Polirom

Mihai Radu – Respiră!, editura Polirom

Cosmin Ciotloş – Anton Pann. Până când nu te iubeam, editura Polirom

Tudor Ganea – Vreau să aud numai de bine editura Polirom

Adrian G. Romila – Jean Bart. Argonautul și Acasă, departe, editura Polirom

Iulia Gherasim – Ce văd păsările, editura Polirom

Alexandru Lamba – Azilul meu, editura Polirom

Varujan Vosganian – Dublu autoportret, editura Polirom

Bogdan Răileanu – Picioare de lotus, editura Polirom

Radu Paraschivescu – Brăţară pe glezna ta, editura Humanitas

Ioana Nicolaie – Drumul spre Soare-Răsare, editura Humanitas

Bedros Horasangian – Sala de așteptare (ediție integrală), editura Cartex

Alexandru Popescu – Ecografie, editura Arc

Iulian Fruntașu – Donatello, asasinul lui Putin, editura Arc

Sindromul picioarelor neliniștite – Ioana Unk, editura Nemira

George Cornilă – Silex, editra Polirom

Denisa Ștefan – La fel ca mine, editra Polirom

Iulia Gherasim – Ce văd păsările, editra Polirom

Cătălin Mihuleac – Strania valiză a domnului Silberstein, editura Humanitas

Cosmin Leucuța – Privește ultima dată lumea asta plină de minciuni, editura Humanitas

Cristina Vremeș – Balada necunoscutului, editura Humanitas

Ruxandra Cesereanu – Regii gunoaielor, editura Polirom

Dan Sociu – Filme româneşti, editura Polirom

Liviu Ornea – O geometrie a tandreței, editura Nemira

Andrei Crăciun – Turbo, editura Nemira

Marian Coman – Ultima carte, editura Nemira

Gelu Diaconu – Viața mea în 1984, editura Litera

Delia Hügel – Seara, după ora 9, editura Litera

Ciprian Măceșaru – O moarte cum tu nu ai putea avea, editura Litera

Antoaneta Zaharia – Aceste iubiri care ne macină, editura Litera

George Bonea Niste animale, editura Litera

Cosmin Leucuța – Big in Japan, editura Paralela 45

Cosmin Perța – Trilogia lui Teofil, editura Polirom

Andrei Ruse – Cartea Plangerii, editura Hyperliteratura

Cristian Vicol – O mie nouă sute optzeci și opt, editura Brumar

Ciprian Măceșaru – O moarte cum tu nu ai putea avea, Editura Litera

Hanna Bota – Să spui sau să nu spui, editura Polirom

Angela Martin – Cartea lui Cezar, editura Polirom

Ioana Baldea Constantinescu – Castelul din orasul meu, editura Litera

Poezie

Lena Chilari – Ludmila răstoarnă munții, editura Casa de Editură Max Blecher

Ștefan Manasia – Sursele obscure, editura Casa de Editură Max Blecher

Rita Chirian – Medusa, editura Casa de Editură Max Blecher

Constantin Iftime – Inoxidabil, editura Casa de Editură Max Blecher

Dmitri Miticov – Extincție, editura OMG

Florentin Popa – Sutta, editura OMG

Laura Francisca Pavel – Zona de surescitare, editura OMG

Andrei Dósa – Ultima familie tradițională, editura OMG

Alex Higyed – 50% mai aproape de un final memorabil, editura OMG

Sorin Despot – Politici de confidențialitate, editura Cartier.

Sorina Rîndașu – Regatul disfuncției, editura Cartier

Mina Decu – Tagliatelle allegro, editura Cartier

Cristina Drăghici – Un râs ca un zgomot de sticle sparte, editura Cartier

Monica Stoica – pop surreal land, editura Charmides

Mihai Marian – Creaturi matematice reci, editura Charmides

Caius Dobrescu – Bolyai la Timișoara. O epopee onirică, editura Tracus Arte

Adrian Alui Gheorghe – Nu-i mai așteptăm pe barbari, editura Tracus Arte

Ioana Ieronim – Antidot, editura Tracus Arte

Ana Blandiana – Se face liniște în mine, editura Humanitas.

Mugur Grosu – Vedere din Uman, editura Brumar

Tudor Crețu – Ma-ma, editura Vellant

Andrew Davidson-Novosivschei – Inimă leneșă, editura Dezarticulat

Lavinia Braniște – Pază Umană, editura Dezarticulat

Ștefania Mihalache – Sunt liniștită, mi-e frică, cu ilustrații de Laurențiu Midvichi, editura Paralela 45

Izabel Marin – Noi ce suntem?, editura frACTalia

Peter Demeny – Scrisoare din savana, editura Cartier

Carte copii

Ioana Nicolaie – Clopoțelul fermecat, ilustrație – Sidonia Călin, editura Arthur

Florin Bican – Să studiem cu Apolodor furnicile și lumea lor, ilustrație – Dan Ungureanu, editura Arthur

Adina Chirica – Un cititor salvează lumea, ilustrație – Raluca Guraliuc, editura Sofiami

Mircea Pricăjan – Gașca, ilustrație – Catrinel Lazăr, editura Polirom

Diana Tivu – Cozonăcei cu stafide, ilustrații – Diana Tivu, editura Frontiera

Vacanța în Portocalia – Ana Maria Sandu și ilustratoarea Oana Ispir, editura Frontiera

Alex Moldovan – Olguța și aventura din Orient Express, ilustrații – Jozsef Vass, editura Arthur

Dan Ungureanu – Vreau să fiu invizibil, editura Arthur

Andreia Petcu – Străbunicul meu, Emil Racoviță, ilustrații – Eugen Berlo, editura Frontiera

Ana Barton -Iepurele Alexandru și fructele prieteniei, ilustrații – Iulia Schiopu, editura Frontiera

Alex Donovici, Stela Damaschin-Popa – Țup. Regăsirea, editura Curtea Veche

Cosmin Perța – Anisia şi oceanul de uitare, editura Polirom

Debut

Florin Duțu – Chiorpangiu, editura Polirom

Marius Pădurean – Papio, editura Tracus Arte

Alex Frandeș – inimioară, editura Charmides

Simona Sigartău – Singuri sub râsetele familiilor perfecte, editura Blecher

Iustin Butnariuc – zâmbim, radiația nu s-a stins, editura Blecher

Flavia Dima – Ulaanbaatar, editura OMG

Alexandru Martinaș – Subtăcere, editura Brumar

Mihai Manole – de piele ne va fi cel mai dor, editura Tracus Arte

Cosmina Price – 87 de trucuri nemaivăzute la ecvide, editura frACTalia

Olivia Grecea – Toată tinerețea pe care o dau mai departe, editura frACTalia

Gabriela Dumitru – Întoarcerea, editura frACTalia

Viorel Prodan – De partea întunecată a fluviului, editura Litera

Antologii

Cartea depresiilor: 24 de confesiuni despre tristeţe, teamă, disperare şi alţi demoni, coord. Marius Chivu, editura Humanitas

KIWI 2024. Relaţii. Antologie de proză scurtă, de Marius Chivu (editor), editura Polirom

Cum am devenit feministă, antologie coordonată de Ionela Băluță și Emanuela Ignățoiu-Sora, editura Nemira

Retroversiuni: Blocaje. Antologie de proză scrisă de femei, editat de Cristina Ispas și Victor Cobuz, editura Paralela 45

Garderoba. Antologie de proză scurtă, editat de Diana Iepure, editura Paralela 45

Ecouri din pădurea întunecată: evadări in Twin Peaks. Antologie de poezie română contemporană, Andrei Mocuța (coordonator), editura Tracus Arte.

Un dicționar al exilului feminin românesc. Autoare emblematice, volume reprezentative, coord. Emanuela Ilie, Editra Ikon

Anarhetipuri. Reevaluarea unor forme si genuri literare marginale – Corin Braga (edotpr), editura Tracus Arte

Ce-ti spui noaptea inainte de culcare. O antologie a clubului de lectura Noise Poetry – alcătuită de Mihai Marian, Editura Cartex

