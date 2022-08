Loredana Groza a mărturisit prin câte a trecut pentru a avea cariera de mare succes de astăzi. Nu vrea la fel și pentru Elena Boncea, fiica ei. „Nu! Cu siguranță este o meserie foarte grea pentru femei și dacă vrei să fii în top trebuie să faci sacrificii. Premiile pe care le câștig sunt măgulitoare pentru cariera mea. După 36 de ani de când am câștigat premiul cel mare la Festivalul de la Mamaia, să rămân în topul publicului, este incredibil.

Nu aș fi crezut niciodată. Se pare că nu a fost întâmplătoare acea recunoaștere și că am încercat cu fiecare album, moment, fiecare apariție să fiu peste ce am fost și să nu-mi dezamăgesc fanii. Este complicat, dar asta a fost motorul pentru mine. Indiferent de cât m-a costat. Uneori poate am fost bolnavă și am stat în perfuzii, dar a trebuit să filmez la un film în frig, am stat acolo.

M-am sacrificat pentru artă și nu-mi pare rău. E și greu, dar și frumos. Când auzi aplauzele, că sunt emoționați în fața ta, dar că poți să-i schimbi pe muzica ta, să-i faci să facă dragoste pe muzica ta, să facă copii. Am primit atâtea poze de la oameni care au făcut asta pe muzica mea. Ce poți să ceri mai mult de la viață?” a declarat Loredana Groza.

„Este greu să ai o mamă celebră câteodată, poate fi și enervantă și nu mă ascultă”

Elena Boncea, în vârstă de 24 de ani, are o relație foarte bună cu mama sa. „Este greu să ai o mamă celebră câteodată, poate fi și enervantă și nu mă ascultă. Mami e și dramatică. Eu cânt puțin, dar în general sunt o pacoste”, spunea fiica Loredanei Groza în urmă cu ceva timp, relatează WOWbiz.

Recent s-a aflat și cu ce se ocupă fiica Loredanei Groza. Elena Boncea lucrează ca producător la unul dintre cele mai de success radio-uri din țara noastră. Fiica Loredanei Groza preferă să fie cât mai discretă, astfel că are conturile de socializare private. De asemenea, tânăra este pasionată de modă, scrie poezii și citește Shakespeare.

