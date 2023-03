Așadar, noul sezon al emisiunii „Cronica Cârcotașilor” va fi prezentat de Codruţ Kegheş – Dezbrăcatu și Șerban Huidu, care de doi ani se afla în spatele camerelor de filmat, se ocupa de „partea de creaţie” a show-ului de la Prima TV.

„Va fi un format mai aproape de ceea ce era, de fapt, Cronica Cârcotaşilor”

„Am spus, atunci când m-am retras, că voi reveni oricând este nevoie de mine la Cronica Cârcotaşilor. Acum cred că este nevoie: Ioana Petric s-a hotărât să plece, iar emisiunea trece prin schimbări de format”, a explicat pentru Pagina de Media prezentatorul, care a anunțat și schimbările care vor avea loc în emisiune.

„Va fi un format mai aproape de ceea ce era, de fapt, Cronica Cârcotaşilor. Chiar dacă este o emisiune de două ore, va fi una în care conţinutul va fi concentrat, va fi altfel decât până acum”, a mai spus el.

Întrebat dacă prezenţa lui va fi temporară în emisiune, Șerban Huidu a zis: „Nu ştiu, este posibil. Oricum, eu am fost mereu lângă Cronica Cârcotaşilor”.

După 15 ani, Ioana Petric și-a dat demisia de la „Cronica Cârcotașilor”

Ioana Petric, în vârstă de 32 de ani, a anunțat că pleacă din echipa de la „Cronica Cârcotașilor” de la Prima TV, după 15 ani de când a intrat în proiect. Emisiunea revine pe micile ecrane cu un nou sezon miercuri, 15 martie, de la ora 20.00.

Ioana a spus că despărțirea de foștii colegi a fost una cât se poate de amiabilă. „Despărțirea a fost amiabilă, nu m-a dat nimeni afară!

E decizia mea de a încerca altceva. Nu am neapărat un alt plan, nu am plecat în altă parte, la altă televiziune. Am pus stop aici, mai e nevoie de puțin timp ca să se așeze lucrurile”, a declarat Ioana Petric pentru Click!

„Au fost 15 ani extraordinari, atât de plini și de fericiți, că n-aș putea să îi cuprind în doar câteva cuvinte. Mi-am petrecut jumătate din viață alături de oamenii ăștia frumoși, care mi-au fost colegi, prieteni, mentori și familie adoptivă.

Prin urmare, această decizie, care îmi aparține 100%, nu a fost deloc una ușoară. Cu toate astea, în adâncul sufletului meu sunt convinsă că e cea corectă”, a scris Ioana pe rețelele sociale.

Ioana Petric: „Am simțit nevoia unui nou început”

„Cred că în viață e important să îți accepți propriul adevăr și, chiar dacă inevitabil te gândești și la cei din jur, să faci ceea ce e mai bine pentru tine.

Iar eu asta am simțit acum – nevoia unui nou început, nevoia de a mă redescoperi, de a-mi demonstra mie niște lucruri și de a face loc altor visuri. Sunt sigură că viața le va așeza pe toate în așa fel încât să ne revedem curând, cu forțe proaspete și alte proiecte minunate. Până atunci… o să îmi fie dor!”, a mai scris Ioana în același mesaj public.

În aprilie 2023, emisiunea „Cronica Cârcotașilor” împlinește 23 de ani de când e difuzată pe micul ecran. La început, Șerban Huidu și Mihai Găinușă erau prezentatorii.

