Ioana a spus că despărțirea de foștii colegi a fost una cât se poate de amiabilă. „Despărțirea a fost amiabilă, nu m-a dat nimeni afară!

E decizia mea de a încerca altceva. Nu am neapărat un alt plan, nu am plecat în altă parte, la altă televiziune. Am pus stop aici, mai e nevoie de puțin timp ca să se așeze lucrurile”, a declarat Ioana Petric pentru Click!

„Au fost 15 ani extraordinari, atât de plini și de fericiți, că n-aș putea să îi cuprind în doar câteva cuvinte. Mi-am petrecut jumătate din viață alături de oamenii ăștia frumoși, care mi-au fost colegi, prieteni, mentori și familie adoptivă.

Prin urmare, această decizie, care îmi aparține 100%, nu a fost deloc una ușoară. Cu toate astea, în adâncul sufletului meu, sunt convinsă că e cea corectă”, a scris Ioana pe rețelele sociale.

„Cred că, în viață, e important să îți accepți propriul adevăr și, chiar dacă inevitabil te gândești și la cei din jur, să faci ceea ce e mai bine pentru tine.

Iar eu asta am simțit acum – nevoia unui nou început, nevoia de a mă redescoperi, de a-mi demonstra mie niște lucruri și de a face loc altor visuri. Sunt sigură că viața le va așeza pe toate în așa fel încât să ne ne revedem curând, cu forțe proaspete și alte proiecte minunate. Până atunci… o să îmi fie dor!”, a mai scris Ioana în același mesaj public.

