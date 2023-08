După luni de zile de dispute, fostul cuplu a găsit un echilibru și nu mai există nicio tensiune între ei, cel puțin în ceea ce-i privește pe copiii lor. Pentru moment, războiul dintre Shakira și Gerard Pique s-a încheiat. Adică, pacea s-a instalat între ei doi, iar decizia a fost luată de comun acord, potrivit vanitatis.elconfidencial.com.

„Ei respectă acordul de separare întocmai, nu mai există niciun fel de discuție sau problemă”, spun apropiații Shakirei. Situația este confirmată ulterior și de apropiații lui Gerard Piqué: „Așa stau lucrurile, nu există nicio problemă”.

Astfel, fiecare se bucură de copii atunci când îi vine rândul, fără certuri sau neplăceri. Shakira se află acum în Miami, unde s-a stabilit după despărțirea de Gerard Pique. Cântăreața este fericită, singură și fără obligații. Relația ei cu Lewis Hamilton, cu care a fost văzută foarte afectuoasă în timpul unei vizite la Barcelona, este mai mult sporadică decât stabilă, potrivit unor surse directe ale cântăreței.

Shakira profită din plin de statutul de femeie singură și vrea să se distreze. Cei din jurul ei o susțin și o încurajează să se bucure din plin de viață, deoarece a avut parte de câteva luni grele.

Între timp, Gerard Piqué menține o relație foarte stabilă cu Clara Chía, cu care locuiește împreună de câteva luni. Ei încetează să se mai vadă doar atunci când copiii lui Gerard Piqué sunt acasă, pentru că nu vor să aibă probleme cu Shakira.

Shakira și Gerard Pique s-au despărțit după 12 ani de relație

Shakira și Gerard Pique s-au despărțit după 12 ani, iar fostul fotbalist are deja o relație cu o studentă în vârstă de 23 de ani, Clara Chia Marti. Cântăreața a suferit enorm în urma despărțirii de tatăl copiilor ei și l-a umilit în melodiile sale recent lansate.

Shakira s-a despărțit de Gerard Pique în vara anului trecut, după ce a aflat că fostul fotbalist avea o relație în paralel cu o studentă din Barcelona. În interviul pe care l-a acordat jurnalistului mexican Enrique Acevedo, de la Televisa, cântăreața a spus tot ce avea pe suflet.

„Fiul meu mi-a zis: «Mami, trebuie să faci ceva cu Bizarrap, este un zeu în muzica din Argentina!» Sunt chiar în mijlocul unei dezbateri din cauza acestei melodii. Fiul meu mi-a făcut cunoscută muzica lui Bizarrap. (…) Am invocat faptul că o femeie are nevoie de un bărbat pentru a se simți împlinită, pentru a forma o familie. Și eu am avut acest vis, de a avea o familie, unde copiii să aibă un tată și o mamă sub același acoperiș. Nu toate visurile în viață ți se împlinesc, dar viața te recompensează cumva și cred că pentru mine a făcut chiar mai mult de atât, având acești doi copii minunați, care mă umplu de dragoste în fiecare zi. Am descoperit și că teoria conform căreia o femeie are nevoie de un bărbat este falsă”, a mai afirmat Shakira.

