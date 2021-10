La 48 de ani, Silviu Biriș nu ar spune nu unei căsătorii. Se pare că actorul și-a refăcut viața și a decis să trăiască fiecare moment. Cât despre o posibilă nuntă, acesta spune că momentan nu știe dacă va avea loc sau nu, însă ia în calcul și această posibilitate de a ajunge din nou în fața altarului alături de noua sa parteneră de viață.

„Admit că mă gândesc și la o posibilă căsătorie. Din nou. A trimis Dumnezeu pe cineva în viața mea și am decis să ascult și de cei mai bătrâni și mai înțelepți ca mine. Nu știu în acest moment dacă va avea loc sau nu. Nu vă pot spune asta. Dar am decis să-i dau o șansă. Nu o includ în viața mea, dar nici nu o exclud. Suntem oameni și nu știm ce se va întâmpla cu viețile noastre!”, a declarat Silviu Biriș pentru Impact.

În urmă cu 5 ani, mai exact în anul 2016, Silviu Biriș divorța de mama copiilor săi, Irina Cornișteanu, și ea fiind fostă actriță. Vestea separării celor doi a luat pe toată lumea prin surprindere la vremea respectivă, mai ales că nu se știa că cei doi aveau probleme în cuplu.

Cum s-a apropiat Silviu Biriș de Dumnezeu

Actorul a făcut dintotdeauna teatru și film, iar decizia lui de a da admitere la Teologie a uimit pe toată lumea. La 47 de ani, Silviu Biriș a fost absolvent al Universității Teologice Justinian Patriarhul, Secţia Pastorală. Actorul a mărturisit cum a simțit nevoia să o ia pe calea bisericii.

„Când m-am apropiat de credință, de Biserică? Au fost momente când am simțit nevoia de Dumnezeu în viața mea. Nopți nedormite, gânduri, căutam răspunsuri pentru neînțelegerile mele. Liniștea mi-am găsit-o când mi-am dat seama că trebuie s-o caut în Cel de Sus. Încerc să mă fac plăcut lui Dumnezeu.

Ca mulți alții, am făcut greșeli mari în viață. Au fost momente când am simțit că sunt la pământ, am simțit nevoia de a fi mângâiat, să fiu iubit, cred că atunci am început să mă apropii de biserică”, a declarat cândva actorul pentru revista Taifasuri.

