Mulți au fost surprinși când Silviu Biriș a anunțat că s-a înscris la Facultatea de Teologie. Mai surprinsă a fost familia actorului, mai ales mama sa, care i-a închis telefonul când a primit vestea. Într-un interviu pentru revista Taifasuri, Silviu Biriș a povestit cum au primit vestea cei din familia sa.

„Băiatul avea 12 ani, iar fata, 8 ani, când drumurile mele spre Dumnezeu s-au îndesit. Au venit cu mine, au participat la slujbe, dar am cam exagerat. Și asta i-a îndepărtat atunci. Mă rog mereu să nu sufere copiii mei și să le fie bine. Și mai ales să fie înțelepți. Un copil înțelept e cel care învață din greșelile celorlalți. Nădăjduiesc că în inima lor e Dumnezeu. Altfel, copiii mei sunt cuminți și altruiști. Eva, mai ales, e un foarte bun ascultător la suferințele semenilor ei. Băiatul e foarte atent, își urmărește scopul, dar e cumpătat. El este și acum student și faptul că taică-său a fost student cred că i s-a părut cool. În plus, noua studenție m-a ajutat să-i înțeleg mai bine, chiar să-i motivez cu notele mele și au fost zile când am învățat efectiv cot la cot. A fost superb, asta ne-a creat amintiri frumoase împreună și ne-a apropiat și mai mult. În schimb, mama, când a aflat că am intrat la Teologie, mi-a închis telefonul. A fost șocată, s-a speriat. După 15 minute, m-a sunat și mi-a cerut iertare. Mi-a spus: «Gata, ai văzut că poți, dar acum întoarce-te la actorie». Doar că am mers până la capăt, iar acum a înțeles și mama rostul alegerilor mele”, a povestit Silviu Biriș pentru revista respectivă.

Absolvent al Universității Teologice Justinian Patriarhul, Secţia Pastorală, actorul nu a renunțat la scenă și continuă să joace în piese de teatru.

Silviu Biriș a absolvit Teologia la 47 de ani

Actorul a făcut dintotdeauna teatru și film, iar decizia lui de a da admitere la Teologie a uimit pe toată lumea. La 47 de ani, Silviu Biriș a fost absolvent al Universității Teologice Justinian Patriarhul, Secţia Pastorală.

„Am ajuns aici încercând să îmi răspund la niște întrebări, sunt 4 ani care s-au încheiat cu folos. De acum înainte să sporim cuvântul lui Dumnezeu, răbdarea, să devenim apostoli misionari și, mai ales cei care ne urmăresc, și care privesc biserica de pe margine, îi invit permanent, să intre măcar o dată, de curiozitate, pentru că această sfântă curiozitate aduce omul la o evoluție și spirituală.

Și să găsească în biserică orice îi va aduce pe ei mai aproape de ei înșiși”, a declarat Silviu Biriș pentru Trinitas TV.



