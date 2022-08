„Deși eu sunt matinală și mă trezesc devreme, e mult mai bine, am mai mult timp pentru mine, pentru Ingrid, echipa e aceeași. Mă aranjez singură în 10-15 minute și foarte puțin 5 minute mă ajută cineva la păr”, a mărturisit ea.

„De 17 ani așa fac. Am învățat, pentru că și fetele care se ocupau de noi în televiziune erau foarte talentate, doar că nu aveam răbdare. Decât să îi spun cuiva ce îmi doresc, cum aș vrea să fie, mai bine mă fac singură. Cu siguranță eu știu cel mai bine ce mi se potrivește.

Am învățat, pentru că am și urmărit niște tutoriale, am urmărit persoane care machiază, am încercat să mai fur așa mici trucuri, dar tot exersând pe mine am descoperit niște lucruri care mă avantajează, lucruri pe care să le fac sau să nu le mai fac, este chestie de experiență, de ani de zile de muncă”, a declarat, pentru Impact.ro, Simona Pătruleasa.

