Cea mai nouă ediţie a cooking show-ului de la Antena 1 a pus la bătaie o amuletă puternică: deținătorul poate schimba un concurent din echipă cu un altul din celelalte două echipe, cu excepția cuțitelor de aur. Specială a fost și tema amuletei, de a compune un main course a la bunica, „cu touch-ul unui chef de top”.

Chefii au gătit cu emoție și nostalgie, retrăind amintiri dragi din copilărie. O provocare în plus pentru ei a fost și prezența invitatului jurat, chef Amalia Stanciu, cu vastă experiență în gastronomia românească autentică. Chifteluțele marinate cu piure de cartofi ale lui chef Dumitrescu au recreat cel mai bine „gustul de acasă”, drept pentru care i-a revenit amuleta.

Cum era de aşteptat, vestea i-a dezamăgit pe Sorin Bontea și pe Cătălin Scărlătescu. De fapt, câștigătorul „Asia Express” a fost atât de supărat, încât s-a ridicat de pe scaunul de la masa jurizării și a părăsit platoul, dezvăluind faptul că se simte nedreptățit. „M-am ridicat şi am plecat! Îmi pare rău! N-am ce să fac, m-am supărat, consider că am fost nedreptăţit!”, a mărturisit Sorin Bontea.

Recent, Sorin Bontea a avut parte de un moment mai puțin plăcut în cadrul emisiunii „Chefi la Cuțite”, sezonul 9. Juratul de la Antena 1 s-a enervat atât de tare, încât a aruncat cu aparatura din bucătărie, a alunecat și a căzut.

