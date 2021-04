Sorin Bontea s-a prăbușit în platoul „Chefi la cuțite”. Juratul și-a ieșit din minți. „M-am săturat de voi”

În timp ce jurații se luptau pentru câștigarea unei alte amulete, celebrul bucătar s-a împiedicat de cablurile din platoul emisiunii și a căzut.

Sorin Bontea și-a pierdut cumpătul și s-a răzbunat pe tot ce i-a picat la îndemână, în special pe robotul de bucătărie.

„Am căzut, bă frate. Au! Ce mă doare, am căzut în genunchi. Am dispărut așa, de-odată, din peisaj. Boom! M-am împiedicat în asta. Am căzut ca fraierul. M-am săturat de voi (n.r. – cabluri)… de fiecare dată aceeași poveste. De șapte ori m-am împiedicat de ele.

Dă-te-n… Când am văzut robotul, ăla mi-a venit la îndemână, ăla care îmi face probleme de o grămadă de vreme. Până la urmă trebuia să cad o dată, cât să mă țină și pe mine norocul?!”, a spus Sorin Bontea la „Chefi la cuțite”.

